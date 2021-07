FOTO Actriţa Amber Heard, fosta soție a lui Johnny Depp, a devenit mama unei fetiţe

Actriţa Amber Heard, una dintre fostele soţii ale starului hollywoodian Johnny Deep, a anunţat pe reţelele de socializare că a devenit mama unei fetiţe, care se va numi Oonagh Paige Heard, relatează vineri EFE.

Amber Heard a publicat o fotografie ce o arată împreună cu micuţa Oonagh, pe care o ţine la piept. "Sunt atât de entuziasmată să împart vestea asta cu voi", a scris actriţa pe contul ei de Instagram, urmărit de aproape 4 milioane de admiratori, potrivit agerpres.ro.

"În urmă cu patru ani, am decis că vreau un copil. Am vrut s-o fac aşa cum mi-a dictat inima. Numele ei este Oonagh Paige Heard. Ea este începutul restului vieţii mele", a adăugat Amber Heard în mesajul care însoţeşte poza.

"Aş vrea să se ajungă la un punct în care să nu fie nevoie de un inel pentru a-ţi construi un cămin", a adăugat actriţa în acelaşi mesaj, care pare să confirme faptul că vedeta americană a recurs la ajutorul unei mame surogat.

Potrivit actriţei, fiica ei s-a născut pe 8 aprilie 2021, însă Amber Heard a dorit abia acum să anunţe această veste. "O parte din mine vrea să-mi apăr viaţa privată şi să nu arăt tuturor ceea ce fac. De asemenea, înţeleg că natura meseriei mele este să ţin sub control anumite lucruri", a precizat ea.

Actriţa în vârstă de 35 de ani a fost căsătorită cu Johnny Depp, pe care l-a acuzat de violenţă domestică într-un proces desfăşurat în faţa tribunalelor din Marea Britanie, care au respins apoi recursul intentat de celebrul actor american.

Amber Heard şi Johnny Depp au divorţat în 2017, după doi ani de căsnicie.

Divorţul lor a ţinut prima pagină a ziarelor din întreaga lume, după ce cei doi soţi şi-au adus reciproc acuzaţii grave. Învingătoare în instanţă, Amber Heard trebuie să primească de la Johnny Depp suma de 7 milioane de dolari, bani pe care actriţa a promis iniţial că îi va dona în beneficiul unor cauze caritabile.

Amber Heard se află într-o relaţie cu fotografa Bianca Butti de la începutul anului trecut.