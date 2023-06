FOTO | Angajată bătută cu toporul și băgată în comă de patron: 'Ce, fă, vrei să îți dai demisia?'

În timp ce se deplasa la locul de muncă pentru a-și depune demisia, femeia a fost răpită și agresată brutal cu un topor. Aceasta a suferit leziuni atât de grave încât a intrat în comă de gradul unu și a necesitat internarea în spital. Soțul ei a reacționat imediat și a apelat serviciul de urgență, numărul 112.

Incidentul a avut loc în comuna mehedințeană Șimian. Femeia, în vârstă le 38 de ani, s-a dus la serviciu cu demisia scrisă. Patronul îi dăduse mesaj că poate să vină să încaseze diferența de bani pe care i-o datora, conform Adevărul.ro.

„Când a ajuns la muncă, a încuiat-o într-un birou și a început să o bată cu un topor. Îi spunea că nu mai pleacă vie de acolo. Soția mea îi spusese patronului că vrea să plece pentru că nu mai rezista să lucreze sub teroare. Șeful ei avea un comportament oribil. Mereu o jignea, o amenința că o bate, o înjura. Nu doar cu ea se purta așa. Și celelalte angajate avea același comportament. Mie nu mi-a spus nimic. Acum am aflat. Pe data de de 31 mai, când s-a întâmplat totul, soția mea a venit plină de sânge acasă. Sincer, habar nu am cum a avut puterea să ajungă în halul ăla acasă. Avea mâinile făcute praf, s-a apărat în momentul în care patronul o lovea cu coada de la un topor", a povestit Daniel Sabin Rascotă, soțul victimei.

Când bărbatul și-a văzut soția acoperită de sânge, a sunat imediat la serviciul de ambulanță și a alertat de urgență poliția.

„La unitatea Primiri - Urgențe a fost adusă o pacientă de 38 de ani, în stare gravă: comă de gradul 1/2, cu multiple leziuni la nivelul membrelor superioare și leziune cervicală. Necesită spitalizare. Din monitorizarea funcțiilor vitale, reiese că dezvoltă un șoc hemoragic“, a declarat Elena Bololoi, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin.

„Este inuman ce s-a întâmplat. A avut mare noroc, putea să o omoare... ... Asta îi spunea de câte ori doamna zicea că vrea să plece. Eu cred că a premeditat totul", a declarat o altă angajată care, de teamă, a rugat insistent să nu i se divulge numele.

La începutul anchetei, bărbatul a fost acuzat de lovire și alte violență, însă anchetatorii au schimbat încadrarea juridică a faptei în purtare abuzivă.

Patronul, în vârstă de 47 de ani, a fost reținut. Ulterior, Judecătoria Drobeta Turnu Severin a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru următoarele 30 de zile.