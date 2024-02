FOTO – Atac extrem de dur al rușilor în Ucraina, inclusiv la Kiev: cel puțin șase zone vizate / Sunt raportați morți și răniți

Atacuri au fost raportate în:

Şeful Administrației Militare Regionale Kiev, Ruslan Kravcenko, a raportat că fragmente de rachete rusești doborâte în timpul atacului de joi dimineaţă au căzut în două localităţi din regiune, provocând pagube, relatează Rador Radio România. Potrivit oficialului, joi dimineață, rușii au atacat regiunea Kiev cu rachete. Alerta de raid aerian a durat mai bine de două ore, timp în care forțele de apărare antiaeriană au doborât ţinte inamice în spaţiul aerian al regiunii. "Datorită activităţii apărătorilor noștri, nu au existat lovituri asupra obiectivelor de infrastructură rezidențială și critică. Potrivit informațiilor preliminare, nu există victime" - a subliniat Kravcenko. Grupurile operative, a adăugat acesta, continuă să lucreze la identificarea consecințelor atacului cu rachete. "Potrivit datelor existente la ora 08:00, fragmente de rachete inamice au fost înregistrate în două așezări din regiune. Există deja informații că au fost avariate şapte case particulare, mai multe anexe gospodăreşti și o mașină. Au fost sparte geamuri şi au fost deterioraţi pereţi și acoperișuri" - a detaliat Kravcenko.

Massive night missile strike on #Ukraine



▫️ In Dnipropetrovsk region, a hit on infrastructure, no details



▫️ In Lviv, a missile hit an infrastructure facility, also damaging a school and residential buildings. It is reported about three injured as a result of the missile… pic.twitter.com/r4nU7rMPf2