FOTO Cum vor arăta noile mașini de poliție - Marcel Vela vrea să înlăture confuzia dintre Poliția Română și Poliția Locală

Marcel Vela a găsit soluția pentru a înlătura confuzia dintre Poliția Română și Poliția Locală. Ministrul Afacerilor Interne a declarat sinducatelor din politie ca isi doreste o rebrenduire a structurilor de politie pentru a elimina confuzia cetatenilor, O parte din soluție ar fi schimbarea look-ului mașinilor de poliție, noul standard de inscripționare fiind inspirat de modelul german, notează mediasud.ro.

„Vreau rebranduirea Poliţiei Naţionale, care acum se numeşte Poliţia Română. Doresc s-o numim Poliţie Naţională, pentru a nu mai intra, pe acelaşi palier, în competiţie sau conflict cu Poliţia Locală. Tot respectul faţă de Poliţia Locală, am fost primar 12 ani, am construit poliţie locală în sensul că i-am găsit gardieni publici, după aceea poliţie comunitară şi poliţie locală – băieţi destoinici”, a declarat ministrul de Interne, Marcel Vela.

„Cred că trebuie să clarificăm o delimitare clară între Poliţia Locală şi Poliţia Română, s-o numim Poliţie Naţională. Asta ţine de rebranduire”, a mai spus Vela.

Pe fondul acestor schimbari afost prezentat în spațiul virtual un Duster M.A.I. , brenduit după modelul german și polonez într-o scurtă prezentare.

Se pare ca acesta va fi noul noul standard de inscripționare! Autospeciala va avea in dotare o stație mobilă instalată la pachet cu o tabletă pe care va avea un kit de functionare special pentru fiecare structura căreia îi este destinată.

De asemenea, va avea in standardul de înzestrare și celebra „cușcă” pentru persoanele care vor fi conduse la sectia de politie!

Se vehiculeaza pe surse ca inclusiv echipamentul de politie va fi schimbat in cel mai scurt timp, iar structurile se vor evidentia prin culori si design distinct.

Prin aceasta masura radicala se doreste stoparea confuziei in rundul populatiei care in acest moment nu poate face inca diferenta dintre politia locala si politia nationala.