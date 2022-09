FOTO | Gest rușinos al fanilor scoțieni: Bannere cu înjurături la adresa reginei, la meciul din Liga Campionilor

Fanii lui Celtic au afișat un banner jignitor pe care scria "F*** The Crown" (o înjurătură la adresa Coroanei Britanice, n.r.) în timpul meciului din Liga Campionilor cu Șahtar Donețk, miercuri seara.

Televiziunea BT Sport a fost nevoită să își ceară scuze după ce a arătat în direct bannerul ofensator referitor la moartea reginei, potrivit Daily Mail.

Toate echipele din Marea Britanie care joacă acasă sau în deplasare au fost autorizate să țină un minut de tăcere în semn de respect pentru Regină, care a murit săptămâna trecută.

Totuși, în urma unei întâlniri înainte de meci între Celtic, Șahtar și UEFA, s-a decis că nu se va ține niciun moment de reculegere înainte de startul meciului.

Jucătorii celor două echipe au purtat totuși banderole negre în memoria Majestății Sale. Cu toate acestea, sentimentul nu a fost în mod clar împărtășit de o parte a suporterilor din deplasare.

Chiar înainte de startul meciului a fost afișat un banner pe care scria: "F*** Coroana".

În timp ce se interpreta imnul Ligii Campionilor, a fost desfășurat un alt banner care, de asemenea, ironiza pierderea reginei. Pe acesta se putea citi: "Îmi pare rău pentru pierderea ta, Michael Fagan".

Fagan este un bărbat care a reușit să escaladeze pereții Palatului Buckingham înainte de a se strecura în dormitorul Majestății Sale în timp ce aceasta dormea, în 1982. Pictorul și decoratorul de atunci, care suferă de schizofrenie, a petrecut aproximativ 10 minute vorbind cu monarhul despre familia sa. Regretatul monarh a crezut că Fagan era doar un membru al personalului beat, care a fost în cele din urmă abordat de o persoană de serviciu.

Meciul a avut loc la Varșovia, din cauza conflictului în curs de desfășurare în Ucraina. Mii de suporteri s-au deplasat în Polonia pentru a susține Celtic în cel de-al doilea meci din Liga Campionilor al sezonului.

Banner unfurled in the Celtic end 10 minutes before kick off: “F*** the crown.”



As the Champions League anthem plays, it’s followed by: “Sorry for your loss Michael Fagan.” pic.twitter.com/AxRNO3YWME