Foto | Imagini din satelit cu dezastrul din Soledar - Armata ucraineană: Gara este a noastră. Mina este a noastră

Armata ucraineană a afirmat joi că desfăşoară contraatacuri în Soledar, oraşul din estul ţării disputat intens cu trupele Moscovei, pe care şeful grupului Wagner, oligarhul Evgheni Prigojin, susţine că îl controlează, deşi Kremlinul s-a ferit să acrediteze această idee, relatează CNN, potrivit News.ro.

"După mai multe zile de retragere, am făcut chiar un mic progres", a declarat pe Telegram Brigada 46 aeromobilă a Ucrainei.

"Gara este a noastră. Mina este a noastră. Aşteptăm sprijin. Soledar este Ucraina", se spune în mesaj.

Marţi, şeful grupului rus de mercenari Wagner, Evgheni Prijojin, se pozase alături de câţiva luptători în ceea ce el susţinea că ar fi mina de sare din Soledar

Pe de altă parte, oficialii ucraineni au afirmat că o lovitură asupra unei poziţii ruseşti în apropiere de Soledar a ucis 100 de soldaţi inamici. Într-o declaraţie publicată joi, Forţele pentru Operaţiuni Speciale din cadrul Forţelor Armate ale Ucrainei au declarat că au detectat o "concentrare de trupe a inamicului" şi au folosit artileria şi un sistem de rachete de fabricaţie sovietică pentru a efectua atacul. CNN precizează că nu poate verifica în mod independent afirmaţia, iar Kievul nu a furnizat nicio dovadă a unui astfel de atac.

Rusia încearcă să înconjoare oraşul Bahmut, aflat în apropiere, folosindu-se atât contractorii privaţi din Grupul Wagner, cât şi personal militar obişnuit, a declarat Hanna Maliar, ministrul adjunct al apărării din Ucraina. "Soldaţii noştri îşi menţin cu curaj poziţiile şi provoacă numeroase pierderi inamicului", a declarat ea.

Forţele ruseşti "suferă pierderi grele" în încercarea lor de a cuceri Soledar, potrivit ministrului adjunct al apărării.

Marţi, grupul de mercenari Wagner a afirmat că a preluat controlul total al oraşului, dar Ucraina a respins această afirmaţie. Nici Kremlinul nu s-a grăbit să confirme această victorie. Forţele ruseşti luptă din greu pentru a cuceri Soledar, dar mai sunt multe bătălii de dat, s-a limitat să spună, joi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Oraşul minier Soledar, situat în Doneţk, în estul Ucrainei, a fost o ţintă pentru forţele ruseşti începând din luna mai a anului trecut. Cu o populaţie de aproximativ 10.000 de locuitori înainte de război, localitatea are o valoare strategică redusă în sine, dar este un punct de trecere spre vest în războiul de uzură al ruşilor. Moscova se luptă de luni de zile să atace Bahmut dinspre est. În cazul în care ar captura Soledar, forţele ruseşti ar putea cel puţin să se apropie de oraş pe o cale diferită.

Şi în timp ce oficialii ucraineni spun că "lupte crâncene" continuă să se desfăşoare în Soledar, imaginile din satelit arată amploarea distrugerilor provocate în zonă începând din vară.

Peste 500 de civili au mai rămas în Soledar, potrivit lui Pavlo Kirilenko, şeful administraţiei militare regionale din Doneţk. Evacuarea este "pur şi simplu nerealistă" în acest moment, a adăugat Kirilenko.

#SatelliteImagery from January 7, 2023, reveals thousands of bomb craters in fields and along roads in and around the town of #Bakhmut, #Ukraine. pic.twitter.com/iAwSLzvX4b — Maxar Technologies (@Maxar) January 11, 2023

Additional before (August 1, 2022) and after (January 10, 2023) #satellite imagery of the town of #Soledar, #Ukraine (lat: 48.663700, long: 38.091763), showing homes, schools and buildings that have been destroyed from the month’s long battle and artillery exchanges. pic.twitter.com/0JtVReyeBF — Maxar Technologies (@Maxar) January 11, 2023