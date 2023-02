FOTO | Imagini inedite cu o 'cascadă de foc' din California

O spectaculoasă "cascadă de foc" a încântat fotografii şi iubitorii de natură, miercuri, la apusul soarelui care s-a reflectat într-o cascadă din Parcul Naţional Yosemite din California, informează AFP.

În fiecare an, pentru o scurtă perioadă de timp, ultimele raze ale zilei "aprind" cascada Horsetail Falls, dându-i aspectul unei flux de lavă ce se scurge pe mitica stâncă El Capitan, informează Agerpres.

Acest fenomen atrage turişti din toate colţurile Statelor Unite. El durează doar câteva minute şi are loc doar dacă toate condiţiile sunt favorabile.

"Atunci când soarele apune la unghiul exact, el se reflectă pe El Capitan", a explicat pentru AFP Scott Gediman, responsabil cu relaţiile publice al Parcului Naţional Yosemite.

"Este o combinaţie între soarele care se reflectă în apă, un cer senin şi apa curgătoare. Dacă toate (aceste condiţii) sunt prezente, este magic", a adăugat el.

California, la fel ca o mare parte din vestul Statelor Unite, s-a confruntat timp de mai mulţi ani cu seceta, un fenomen care a afectat grav nivelul apei din râuri.

Ploile abundente de la începutul acestui an, care au provocat inundaţii mortale în unele părţi ale statului, au crescut însă nivelul cursurilor de apă.

Miercuri, cerul albastru caracteristic Californiei şi-a făcut apariţia, ceea ce a făcut ca vizitatorii parcului Yosemite - care au avut şansa să se afle în locul potrivit la momentul potrivit - să fie suficient de norocoşi pentru a vedea "cascada de foc".

"Imaginile pe care le-am văzut au fost pur şi simplu magnifice", a declarat fotograful amator Terry Cantrell, sosit din oraşul Fresno, aflat la sud de Parcul Naţional Yosemite.

Sun sets waterfall ablaze in Yosemite 'firefall'.



For just a couple of weeks every year the last rays of daylight hit Horsetail Falls in California's Yosemite National Park, appearing to set the water on firehttps://t.co/2dbRhyS3Zk pic.twitter.com/znqTEmXGVR