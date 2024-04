FOTO | Incident pe cel mai mare aeroport din Marea Britanie: Două avioane s-au ciocnit

Accidentul s-a produs sâmbătă, pe aeroportul din Londra. Un avion Virgin Atlantic 787, fără pasageri, era remorcat de la un terminal în momentul în care a lovit aripa unui Airbus A350 British Airways, potrivit Sky News.

Niciun pasager nu a fost rănit, a declarat un purtător de cuvânt al Heathrow. Ambele avioane au pagube minore și vor fi verificate de ingineri.

Reprezentanții aeroportului susțin că în urma accidentului nu vor fi perturbări în activitatea aeroportului. Autoritățile au deschis o anchetă.

Zeci de zboruri din Marea Britanie au fost anulate în timp ce furtuna Kathleen aduce vânturi de până la 70 de mile pe oră.

Aproximativ 70 de zboruri cu plecare și sosire pe aeroporturile din Marea Britanie înainte de prânz au fost deja anulate, deoarece Met Office a emis o avertizare meteorologică de culoare galbenă pentru vânt.

Avertizarea acoperă nord-vestul și sud-vestul Angliei și părți din Irlanda de Nord, Scoția și Țara Galilor, de la ora 8.00 la 22.00.

Just witnessed a plane crash at Heathrow! A tug pushing back a Virgin 787, crashed the wing into a BA A350 #Heathrow #BritishAirways #VirginAtlantic pic.twitter.com/9VmiP6uwQr