Foto | Incident șocant la Cluj: Un tânăr a căzut din cea mai înaltă clădire rezidențială din România, direct între mașinile care circulau

Un tânăr a căzut de la etajul 26 al blocului West City Tower din Cluj-Napoca, cea mai înaltă clădire rezidențială din România. Clădirea de pe Calea Florești nu era dată în folosință. Nu este clar deocamdată dacă tânărul a premeditat gestul, transmite Observatornews.

„Soțul o văzut că pică ceva în jos, inițial a zis că e o creangă. Am zis, nu, e om. Am oprit și era jos... Am fost prima mașina care s-a oprit”, a povestit o femeie.

„Eram la vreo 50 de metri de locul în care a căzut. Dacă n-ar fi căzut de sus probabil ar fi căzut mai aproape de clădire. Am oprit și am sunat la 112, mai mult de atât nu am avut ce să fac. Era decedat deja”, a spus bărbatul care a fost martor ocular la tragedie.

La fața locului intervine ISU Cluj și o ambulanță SAJ.