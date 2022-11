FOTO| Instalaţii de lumini şi expoziţii foto la Lights On Romania

Zece instalaţii de lumini realizate de artişti din mai multe ţări, precum şi expoziţii de fotografie pot să fie admirate în cadrul Festivalului Lights On Romania, care se defăşoară la Cluj-Napoca, până în 27 noiembrie, informează Agerpres.

"Asociaţia Daisler anunţă startul celei de-a 5-a ediţii a festivalului Lights On la Cluj-Napoca. Zece instalaţii artistice şi un pavilion expoziţional îi vor transpune pe vizitatori, în următoarele zece zile, în tărâmuri care vor spune poveşti aparte cu şi despre lumină - diferite pentru fiecare vizitator. Museum of The Moon, Diva şi Butterflies Cluster sunt doar câteva dintre lucrările care ajung la Cluj în cadrul celui mai nonconformist proiect expoziţional. Festivalul cuprinde 10 instalaţii aparte realizate de artişti din Marea Britanie, Polonia, Franţa, Olanda şi România. Tema generală a ediţiei este Intersection, pe care publicul o va descoperi şi trăi diferit până pe 27 noiembrie în mai multe zone din Cluj-Napoca", se arată într-un comunicat de presă transmis, vineri, de organizatori.

Lights On este un festival gratuit de instalaţii de lumină, lansat în 2018 la Cluj-Napoca.

"Venim cu ediţia cu numărul cinci de Lights On într-un moment în care lumea are, poate mai mult ca oricând, nevoie de lumină - în minte şi suflete. Lumina aduce speranţă în momentele cele mai întunecate, ne inspiră şi ne transformă. Suntem convinşi că şi de această dată comunitatea va rezona cu temele propuse, iar reacţiile vor fi dintre cele mai bune. De asemenea, ne preocupă şi contextul actual, astfel că vom aduce în discuţie şi aspectul energiei electrice, cu explicaţii pe înţelesul fiecărui vizitator", a declarat Andi Daiszler, iniţiatorul Lights On Romania, potrivit comunicatului.

Toate instalaţiile au un consum cumulat de 3,5 kWh, echivalentul unei locuinţe cu doi adulţi şi doi copii ce desfăşoară activităţi cotidiene (de la jucat pe PC, la treburi casnice). Cu cât mai multe familii vor vizita festivalul, cu atât consumul din locuinţele rămase goale va fi mai mic, iar la nivel de comunitate va fi salvată mai multă energie.

"Sub sloganul 'Light is more than energy', ediţia din această iarnă va prezenta, într-o manieră extrem de deschisă şi onestă, consumul de energie pe care fiecare instalaţie de lumină îl are, astfel încât publicul să înţeleagă că este în măsură să contribuie activ la economisirea energiei electrice, un subiect extrem de dezbătut în această perioadă", mai afirmă organizatorii festivalului de la Cluj-Napoca.