FOTO Interesul pentru voluntariat în sprijinul refugiaţilor ucraineni, în scădere

Interesul pentru voluntariat în sprijinul refugiaţilor ucraineni care ajung în punctul de trecere a frontierei din oraşul tulcean Isaccea a scăzut în ultima perioadă faţă de primele zile ale războiului din Ucraina, a remarcat, într-o declaraţie pentru AGERPRES, mediatorul cultural al asociaţiei Salvaţi Copiii, Carolina Cucu, potrivit Agerpres.

Prezentă la Isaccea încă de la începutul războiului din Ucraina, asociaţia le oferă mămicilor cu bebeluşi spaţii pentru odihnă, schimbarea şi hrănirea copiilor, dar şi materiale igienico-sanitare, alimente şi jucării."Avem cam tot ce le trebuie mămicilor care ajung aici, dar pentru a continua avem nevoie bineînţeles de susţinere financiară, de donaţii. Se observă o scădere a numărului de voluntari. Dacă pentru prima lună exista disponibilitate, acum sunt din ce în ce mai puţini. Deci, am avea nevoie şi de voluntari", a menţionat reprezentanta asociaţiei Salvaţi Copiii.

Foto: (c) Luisiana Bîgea/AGERPRES



Unul dintre voluntarii asociaţiei este fostul preşedinte al filialei teritoriale a Uniunii Ucrainenilor din România, Dumitru Cernencu, care de la începutul războiului din ţara vecină a asigurat traducerea pentru refugiaţi.



"Într-o zi vorbeam un bărbat din Mariupol şi, în timp ce discutam, îi sună telefonul. Răspunde şi văd cum i-au plecat două lacrimi pe obraji. Îl întreb apoi ce s-a întâmplat şi-mi spune că i-au bombardat casa. Am întâlnit (...) tot felul de situaţii care ţin de o anume sensibilitate", a afirmat Dumitru Cernencu.



În faţa barierelor vămii din Isaccea, sunt alţi voluntari. Mai puţini decât la începutul războiului, dar printre ei se află şi persoane care vin de peste două luni în sprijinul refugiaţilor ucraineni.



"Pe 26 februarie, am venit prima dată aici, iar până pe 8 martie am făcut transport gratuit pentru refugiaţi. Din data de 8 martie, am început să fiu voluntar în cortul alb, la ajutat bagaje, la tot ce este nevoie. Este pentru prima dată când fac voluntariat", a declarat Gina Trandafir, din Brăila.



În opinia ei, voluntarii prezenţi în ultimele zile la Isaccea au reuşit să-i sprijine pe refugiaţi, în contextul în care şi numărul acestora a fost mai mic decât cel înregistrat în primele zile ale războiului.

Foto: (c) Luisiana Bîgea/AGERPRES



Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Delta, persoanele care vor să facă voluntariat în vama din oraşul Isaccea trebuie să facă parte dintr-o organizaţie neguvernamentală aflată în evidenţa autorităţilor din zonă, ISU coordonând activitatea voluntarilor.



"În acest moment, nu este nevoie de voluntari, deoarece fluxul persoanelor care vin din Ucraina este destul de mic. În ultima săptămână, au fost până la 1.000 de persoane pe zi. Dacă situaţia se complică, luăm legătura cu organizaţiile neguvernamentale şi găsim modalităţi de a aduce mai mulţi voluntari", a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Delta, Dan Năstase.



Potrivit Gărzii de Coastă, circa 84.000 de persoane din Ucraina au intrat în România prin punctul de trecere a frontierei din oraşul Isaccea de la începutul războiului din ţara vecină.