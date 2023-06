FOTO | Nou episod de poluare atmosferică în Statele Unite

Locuitorii din regiunea americană Midwest s-au trezit din nou miercuri în aerul puternic poluat de fumul emis de incendiile forestiere din Canada, al doilea astfel de episod de poluare atmosferică de luna aceasta din Statele Unite, transmite AFP, conform Agerpres.

În Chicago, al treilea oraş ca număr de locuitori din SUA, cerul a fost miercuri gri, pentru a doua zi consecutiv, iar unii locuitori au purtat măşti pentru a putea ieşi afară.

Autorităţile au recomandat limitarea timpului petrecut în aer liber, în special în cazul copiilor şi femeilor gravide. Întâmplător, preşedintele Joe Biden a sosit miercuri la Chicago, într-o vizită programată, pentru a vorbi despre economie, notează AFP.

În Detroit, indicele de poluare a aerului al Agenţiei americane pentru protecţia mediului (EPA) indica un nivel "foarte dăunător" sănătăţii.

Se preconizează că fumul să va deplasa spre est şi va ajunge în zona Washington în timpul zilei sau în cursul nopţii, potrivit cercetătorului în domeniul poluării aerului din cadrul NASA Ryan Stauffer. "Unul singur dintre aceste evenimente într-un an ar fi destul de remarcabil, dar acesta va fi al doilea într-o lună", a subliniat el pe Twitter.

Autorităţile newyorkeze i-au avertizat la rândul lor pe locuitori că în cursul zilei de miercuri, dar şi joi, calitatea aerului se va deteriora şi au dispus distribuirea de măşti.

Calitatea aerului este, de asemenea, scăzută, miercuri, la Toronto şi este de aşteptat să se deterioreze brusc în timpul zilei la Ottawa, potrivit autorităţilor canadiene.

Deşi nu a fost realizat încă un studiu care să evalueze legătura directă dintre schimbările climatice şi aceste incendii forestiere active în Canada, unii oamenii de ştiinţă insistă că încălzirea globală exacerbează în general riscul de apariţie şi intensitatea incendiilor.

La începutul lunii, în contextul unui prim episod deosebit de impresionant de poluare atmosferică ce a afectat nord-estul Statelor Unite, preşedintele american Joe Biden a declarat că aceasta este "o reamintire brutală a consecinţelor schimbărilor climatice".

Luni, agenţi spaţială americană NASA a declarat că fumul emis de incendiile din Canada a ajuns în sud-vestul Europei. Agenţia a publicat o imagine satelitară care arată un nor gri deasupra nordului Spaniei şi Portugaliei.

Însă, după cum a precizat NASA, calitatea aerului ar trebui să rămână totuşi acceptabilă în acele regiuni, deoarece fumul se găseşte la altitudini mai mari în atmosferă atunci când ajunge în Europa.

Aproximativ 500 de incendii forestiere sunt active în prezent în Canada, dintre acestea jumătate fiind considerate drept scăpate de sub control. Quebec se confruntă în special cu un sezon al incendiilor istoric şi precoce.

Această criză riscă să continue, în condiţiile în care punctul culminant al verii este departe, iar primăvara a fost deosebit de aridă.

Woke to another smokey environment and wildfire pollution air. It smells like burning wood outside again. Be careful going out side or stay indoors.#onstorm #CanadaWildfires#WildfireSmoke #Toronto #Mississauga #shareyourweather #Canada pic.twitter.com/jmpWpk0ny6