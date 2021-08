FOTO O canotcă realizată la un atelier educaţional, lansată la apă de elevi din Chilia Veche

Elevi ai Şcolii gimnaziale din Chilia Veche au lansat la apă, miercuri, o canotcă realizată în cadrul atelierului educaţional "Apele Unite ale României - vâslim pentru comunităţi durabile", derulat de Asociaţia Ivan Patzaichin-Mila 23, potrivit Agerpres.

Canotca a fost realizată de copii în ultimele trei săptămâni sub îndrumarea lui Viorel Gheorghe, coordonatorul atelierului educaţional, şi este a patra barcă de acest fel construită de copiii din Deltă, după cea din Sfântu Gheorghe şi cele două realizate de elevii din Sulina.

"Copiii au descifrat planurile englezeşti, în sistem cartezian, cu axa x şi axa y şi a fost foarte interesant pentru ei să le descifreze. Iniţial, a fost un 'uau', cu un mare semn de exclamare şi unul de întrebare, dar apoi au spus că e prea simplu pentru ei şi chiar a fost simplu", a declarat pentru AGERPRES Viorel Gheorghe.Unul dintre artizanii noii canotci, Mihai Ftadeev, a afirmat că atelierul a fost uşor.

Citește și: Declarație ȘOC în dosarul agenților VIOLENȚI de la SECȚIA 16: „Nu l-am denunțat pe Șeicaru„ ...





"Ce mi-a plăcut la atelier? Să construiesc canotca. Până la urmă, am şi probat-o. A fost uşor să vâslesc în canotcă", a afirmat Mihai Ftadeev, unul din participanţii la atelier, după lansarea la apă a canotcii.



Şi părinţii au fost încântaţi de atelierul de marangozerie din Chilia Veche.



"Acest atelier mi se pare o idee interesantă. Eu sunt din Deltă şi îmi amintesc că atunci când eram copil mergeam cu barca din lemn, nu erau bărcile din fibră. Atunci se trăgea la vâsle, nu erau motoare", a declarat Veronica Ftadeev.



În timpul festivităţii de lansare la apă a canotcii construite în Chilia Veche, toţi copiii care au participat la atelier au primit diplome, Asociaţia Ivan Patzaichin-Mila 23 acordând de asemenea distincţii conducerii şcolii generale, primarului comunei, Timur Ciauş, şi asociaţiei Împreună pentru Chilia Veche.



Lansarea la apă a fost o probă de îndemânare pentru copii, sub supravegherea poliţiştilor şi a unui scafandru profesionist, canotca cu copii răsturnându-se în Dunăre.





"Când copiii au auzit că vom răsturna barca au fost foarte încântaţi. De fapt, am vrut să-i învăţăm o tehnică de salvare. Se poate întâmpla oricui să se răstoarne barca şi atunci trebuie să ştim cum să reacţionăm. Am experimentat revenirea bărcii pe apă şi a copiilor în barcă cu ajutorul altei bărci. Sunt câteva tehnici pe care e bine să le stăpânim ca să nu intrăm în panică", a explicat Viorel Gheorghe.



Canotca din Chilia Veche a fost realizată în cadrul atelierului educaţional "Apele Unite ale României - vâslim pentru comunităţi durabile", iar toate bărcile realizate de copii în Deltă se vor întâlni peste două săptămâni la Sulina.



"La Sulina, la iniţiativa asociaţiei Descoperă Sulina, cu care vom avea în parteneriat pentru prima oară Cupa ucenicilor marangozi, se vor întâlni canotcile de la Chilia, Sulina şi Sfântu Gheorghe. A doua zi, pe 5 septembrie, la Tulcea, la Festivalul Rowmania, vom avea o lansare foarte importantă, care pune în perspectivă pe termen lung ceea ce am făcut în atelierele de copii", a declarat vicepreşedintele Asociaţiei Ivan Patzaichin-Mila 23, Teodor Frolu.





În timpul festivităţii, el i-a anunţat pe participanţi că la Tulcea va avea loc anul acesta prima ediţie a concursului dedicat copiilor "Călăuzele deltei", un concurs care anul acesta va avea doar o probă de vâslit în canotcă, dar care anul viitor va include şi alte probe teoretice şi practice.



De asemenea, realizatorul de televiziune Charlie Ottley şi-a prezentat proiectul de a promova Delta sub brandul Amazonul Europei.





"Mi-am propus să promovez Delta sub brandul 'Amazonul Europei', astfel încât să aducem turişti care preţuiesc tradiţia şi natura şi sunt dispuşi să plătească un preţ pentru ce oferă comunităţile de aici, păstrând în acelaşi timp tradiţionalul zonei, care dă valoare şi face diferenţa", a afirmat Charlie Ottley.



Atelierul "Apele Unite ale României - vâslim pentru comunităţi durabile" face parte dintr-un program de educaţie integrată adresat elevilor de gimnaziu, dezvoltat de Asociaţia Ivan Patzaichin-Mila 23 în parteneriat cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în contextul proiectului "Apele Unite ale României - democratizarea accesului la apă".