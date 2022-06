FOTO - Premierul Ciucă a discutat cu Donald Tusk despre situaţia politică şi economică a României şi UE

Premierul Nicolae Ciucă a discutat, marţi cu Donald Tusk despre situaţia politică şi economică a României şi UE, iar liderul PPE l-a asigurat că ţara noastră are tot sprijinul pentru a intra în Spaţiul Schengen.

„I-am mulţumit preşedintelui Donald Tusk pentru conducerea PPE şi în urez succes. Am discutat despre situaţia politică şi economică a României şi Uniunii Europene, precum şi despre provocările care ne aşteaptă. Preşedintele Tusk m-a asigurat că România beneficiază de tot sprijinul pentru a adera la Spaţiul Schengen”, a scris Nicolae Ciucă pe Twitter.

