Foto| Prima înregistrare de studio a lui Rod Stewart va fi vândută la licitaţie

Prima înregistrare de studio a lui Rod Stewart, care l-a ajutat pe cântăreţ să semneze primul contract cu o casă de discuri, va fi vândută la licitaţie de fostul manager al muzicianului, informează The Guardian.

Jonathan Rowlands, în vârstă de 83 de ani, a spus că înregistrarea analog de tipul 15IPS fost trimisă la Decca Records ca probă de audiţie în 1964, iar drept urmare, Stewart a obţinut primul său contract cu o casă de discuri, potrivit Agerpres.

Caseta, care este vândută doar ca obiect de colecţie, fără drepturi de proprietate intelectuală, este estimată la o sumă cuprinsă între 500 şi 1.000 de lire sterline.

În lotul de obiecte puse în vânzare de casa de licitaţii Cheffins, cu sediul în Cambridge, se mai află copii ale agendei lui Rowlands din 1964, în care sunt înregistrate întâlnirile pe care acesta le-a avut cu Stewart.

Înregistrarea a fost realizată pe 18 iunie 1964, în studioul inginerului Pepe Rushaflat aflat la subsolul unei locuinţe de pe Berwick Street în Soho, Londra.

Caseta conţine melodiile: ''Just Like I Treat You'', ''Moppers Blues'', ''Bright Lights Big City'', ''Keep Your Hands Off Her'', ''Don't Tell Nobody'', ''Ain't That Loving You Baby'' şi ''Worksong''.

Rowlands, originar din Bakewell, comitatul Derbyshire, spune că înregistrarea ''va face pe cineva foarte fericit''.

''Caseta a fost utilizată ca material de audiţie pentru un viitor contract de înregistrare semnat de Rod cu Decca Records'', a spus el.

''Am fost norocoşi să aflăm de studioul lui Pepe Rush, ascuns în subsolul unui magazin din Berwick Street, Soho'', a adăugat.

''La acea vreme era dificil să ai o intrare la marile studiouri, întrucât erau toate controlate de Decca, CBS, Polydor şi Phillips Records.''

''Rod l-a rugat pe un oarecare Reg Dwight să vină şi să cânte la pian; din păcate, a fost răcit în ziua aceea şi nu a putu veni''.

''Cu toate acestea, am fost norocoşi pentru că muzicienii pe care i-am folosit au fost de la Hoochie Coochie Band a lui Long John Baldry, conduşi de pianistul Ian Armit, cu care Rod cânta de obicei'', a mai spus fostul manager.

''Eu şi partenerul meu de atunci Geoff Wright am trimis caseta la Decca Records ca probă de audiţie în 1964, iar drept urmare am obţinut primul contract cu o casă de discuri pentru Rod''.

''Primul single lansat atunci de Decca a fost 'Good Morning Little Schoolgirl'''.

El a mai precizat că Stewart avea circa 18 ani pe vremea aceea, iar ''pe atunci nu puteai semna un contract cu un manager dacă nu aveai 21 de ani, aşa că am fost la părinţii lui în Highgate (nordul Londrei) şi i-am rugat să semneze în numele lui''.

''Sunt o mulţime de fani Rod Stewart în lumea întreagă, iar caseta reprezintă şansa ca cineva să intre în posesia unei înregistrări importante, care i-a propulsat cariera'', a spus Martin Millard, director la casa de licitaţii Cheffins.

Caseta va fi vândută ca parte dintr-un lot de artă şi design la casa de licitaţii Cheffins, cu sediul în Cambridge, pe 23 februarie.