Foto | Primarul din Harkov avertizează populația: Rușii lansează bombe cu parașută, nu vă apropiați

Rușii lansează deasupra orașului ucrainean Harkov bombe cu parașută, a anunțat sâmbătă seara primarul orașului Harkov, Igor Terejov.

"Harkovul se confruntă cu noi tipuri de bombe. Agresorul rus le aruncă cu parașuta. Vă rog să nu vă apropiați în niciun caz de astfel de parașute și să le raportați imediat salvatorilor, sunând la 101 și 112", a declarat Terekhov.

El a mai spus că, de la începutul invaziei, invadatorii ruși au distrus 1.716 clădiri rezidențiale din Harkov.

Terekhov i-a îndemnat pe cetățeni să își petreacă noaptea în adăposturi antiaeriene dacă este posibil.

Anterior, s-a raportat că cincizeci de lovituri au fost aplicate asupra Harkovului într-o zi.

