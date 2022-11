FOTO - Scene dramatice din război: ucrainenii se înghesuie să-și încarce telefoanele

Ucrainenii din Hersonul eliberat de ruși dau o adevărată luptă pentru supraviețuire! Chiar și pentru încărcarea telefoanelor ei stau la rând, totul pentru a prinde o priză liberă, arată Nexta într-o fotografie.

Ucrainenii au ajuns la această situație, după ce Federația Rusă a bombardat masiv infrastructura energetică a țării.

This is what one of the heating places in #Kherson looks like, where people can charge their gadgets and use the Internet. pic.twitter.com/FdgDjpR7oO