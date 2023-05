FOTO - SUA construiesc o ambasadă-fortăreață în Orientul Mijlociu. Uriașa construcție ar costa un miliard de dolari

Situat la aproximativ 13 kilometri de centrul oraşului Beirut, noul complex al ambasadei SUA din Liban arată ca un oraş de sine stătător. Întinzându-se pe un teren de aproape 17 hectare, complexul din Awkar, o suburbie a Beirutului, este de aproape două ori şi jumătate mai mare decât terenul pe care se află Casa Albă şi mai mare decât 21 de terenuri de fotbal.



Pe Twitter, mulţi libanezi s-au întrebat de ce SUA au nevoie de o ambasadă atât de mare în capitala lor. Libanul este mai mic decât statul american Connecticut şi are o populaţie de doar şase milioane de locuitori. Puţini turişti americani merg în această ţară, întrucât Departamentul de Stat a plasat-o pe al treilea cel mai înalt nivel de risc în materie de călătorie. Pe de altă parte, există o populaţie considerabilă de rezidenţi americani de origine libaneză.



"S-au mutat SUA în Liban?", a scris pe Twitter Sandy, un influencer local.



"Poate că veţi avea suficient spaţiu pentru a procesa toate acele cereri de viză în aşteptare", a scris pe Twitter Abed A. Ayoub, director executiv naţional al Comitetului Americano-Arab Anti-Discriminare, comentând despre grandoarea noului complex.

Imaginile generate pe calculator, publicate chiar de ambasadă, arată un complex ultramodern - care găzduieşte clădiri cu mai multe etaje, cu ferestre înalte de sticlă, zone de recreere şi o piscină - înconjurat de verdeaţă şi cu o imagine de perspectivă asupra capitalei libaneze. Complexul include o cancelarie, sedii de reprezentare şi locuinţe pentru personal, facilităţi pentru comunitate şi facilităţi de sprijin asociate, potrivit site-ului web al proiectului.

De la pandemie şi explozia din 2020 de la Beirut, Libanul a fost asaltat de o serie de crize care i-au lăsat economia în ruină. Mulţi libanezi nu îşi pot permite să cumpere produse de bază, inclusiv alimente, medicamente şi să aibă electricitate.



"Lăsaţi-i să mănânce beton", a scris un alt utilizator pe Twitter.



Planurile pentru complexul ambasadei au fost anunţate în 2015 şi se pare că ar fi costat 1 miliard de dolari. Construcţia este supervizată de Biroul pentru operaţiuni referitoare la clădirile de peste ocean (OBO), care a supervizat construirea mai multor alte ambasade americane din întreaga lume.



Ambasada SUA din Liban nu a răspuns solicitării CNN de a face comentarii.



SUA au o istorie turbulentă a relaţiilor cu Libanul. În Liban este bastionul Hezbollah, mişcare susţinută de Iran, cel mai puternic grup din ţară. Luna trecută s-au împlinit 40 de ani de la atentatul cu bombă din 1983 asupra ambasadei americane din Beirut, care a ucis 63 de persoane, inclusiv 52 de libanezi şi angajaţi ai ambasadei. În luna octombrie a aceluiaşi an, o bombă a lovit cazărmile din Beirut care adăposteau forţele de menţinere a păcii americane şi franceze, ucigând 299 de persoane.

