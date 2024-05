FOTO Tentativa de asasinat asupra lui Robert Fico: Suspectul, audiat la tribunalul penal din Bratislava

Bărbatul, identificat de media slovace drept poetul Juraj Cintula, în vârstă de 71 de ani, a tras miercuri cinci focuri de armă asupra lui Fico şi l-a nimerit de mai multe ori.

Atacul a avut loc în timp de Fico îşi saluta susţinătorii după o reuniune a guvernului relocată în oraşul Handlova, în centrul Slovaciei.

El a fost transportat la spital cu elicopterul şi a fost supus unei intervenţii chirurgicale ce a durat cinci ore.

Robert Fico, devenit premier după ce partidul său populist centrist, Smer, a câştigat alegerile generale în toamna anului trecut, a fost supus vineri unei noi intervenţii chirurgicale de două ore.

Un procuror a cerut vineri ca Cintula să fie plasat în arest provizoriu după ce a fost inculpat de tentativă de omor cu premeditare.

Tribunalul din Pezinok, la nord-est de Bratislava, urmează să-l audieze pe Cintula sâmbătă, în jurul orei locale 11:00.

Slovakia to hold first hearing in Fico assassination attempt case



The suspect in the attempted assassination of Slovak Prime Minister Robert Fico has been taken to court.



According to Juraj Cintula, he planned to wound the prime minister but allegedly did not want to kill him. pic.twitter.com/bBX6O3kkzI