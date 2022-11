FOTO-VIDEO Incendiu puternic la un depozit din Moscova: flăcările se extind pe o suprafață de 2500 mp

Trei elicoptere Ka-32 IAC și mai mulți pompieri sunt implicați în stingerea unui incendiu în centrul Moscovei, în Piața Komsomolskaya, a informat duminică serviciul de presă al Ministerului pentru Situații de Urgență din Rusia.

Tot la locul incendiului, un laborator mobil lucrează la măsurarea aerului pentru depășirea substanțelor nocive, a adăugat ministerul.

Între timp, suprafața incendiului a crescut la 2,5 mii de metri pătrați, a informat serviciul de presă al Ministerului pentru Situații Excepționale al Federației Ruse.

Peste 100 de persoane au fost implicate în stingerea incendiului. "Stingerea este complicată de încărcătura mare de incendiu din interiorul clădirii, de amenajarea complexă a clădirii", a adăugat ministerul.

Incendiul a cuprins un depozit de cărămidă cu două etaje din Piața Komsomolskaya. Ministerul Situațiilor Excepționale a raportat evacuarea a șapte persoane din clădire.

Potrivit sediului Capitalei al Ministerului Situațiilor Excepționale, plafoanele de la etajele 1 și 2 s-au prăbușit parțial în clădirea în flăcări.

In #Moscow, near the Komsomolskaya Square, a strong fire. According to preliminary data, the warehouse is on fire. It is reported that the fire area is about two thousand square meters. pic.twitter.com/82OfnLlDwP