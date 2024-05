FOTO-VIDEO – O nouă ofensivă de amploare lansată de ruși: alte patru sate au fost cucerite, în timp ce forțele ucrainene bat în retragere

"Unităţile grupării de trupe "Nord" au avansat profund în liniile inamice şi au eliberat localităţile Gatişce, Krasnoie, Morokhoveţ şi Oleinikovo în regiunea Harkov", situate aproape de frontiera cu Rusia, a transmis Ministerul rus al Apărării într-un comunicat citat de AFP, informează Agerpres.

Unele surse susțin că orașul Vovchansk din Harkov e încercuit de ruși și se dau lupte grele în zonă.

Potrivit raportului public matinal al armatei ucrainene, trupele ruse au lansat în ultimele 24 de ore 12 operaţiuni de asalt în nordul provinciei Harkov ca parte a unei noi ofensive, despre care unii comentatori afirmă că ar avea ca obiectiv să oblige armata ucraineană să redirecţioneze resurse din alte sectoare ale frontului lung de circa o mie de kilometri.

O unitate a forţelor speciale din Garda Naţională ucraineană a anunţat sâmbătă seară că trupele ucrainene au fost nevoite să abandoneze unele poziţii, în timp ce trupele ruse au reuşit să ocupe mai multe sate.

Comandantul-şef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, a recunoscut că situaţia trupelor sale în Harkov este "dificilă", adăugând însă că inamicul nu a reuşit să străpungă frontul în ceea ce Kievul descrie drept o mare ofensivă rusească.

