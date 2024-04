FOTO-VIDEO – Premieră în războiul din Ucraina: roboții au fost trimiși în prima linie a frontului

În acest sens au fost trimise la înaintare drone sau rachete, însă războiul a ajuns acum la alt nivel: se trimit roboți pe linia frontului, controlați de la distanță.

Surse ucrainene relatează că Forțele Armate Ruse au folosit în luptă, în premieră, un robot mobil telecomandat înarmat cu un lansator automat de grenade AGS-17, informează canalele OSINT (open-source intelligence).

Se pare că robotul a fost sesizat în luptele de la Avdiivka, însă ar fi fost distrus de forțele armate ucrainene.

Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat la 31 martie un decret privind recrutarea militară semestrială, 150.000 de bărbaţi fiind chemaţi la serviciul militar obligatoriu, transmit duminică Reuters şi DPA.

În Rusia, toţi bărbaţii care au împlinit vârsta de 18 ani trebuie să satisfacă un stagiu militar obligatoriu de 12 luni sau pregătirea echivalentă în cazul celor care urmează studii superioare, arată Agerpres.

În luna iulie a anului trecut, Duma de Stat (camera inferioară a parlamentului rus) a votat majorarea, de la 27 la 30 de ani, a vârstei maxime până la care bărbaţii pot fi recrutaţi. Noua lege a intrat în vigoare la 1 ianuarie acest an. Serviciul militar obligatoriu este un subiect sensibil în Rusia. Din punct de vedere juridic, recrutările nu pot fi desfăşurate pentru a lupta în afara Rusiei şi au fost exceptate de la mobilizarea limitată din 2022, când cel puţin 300.000 de bărbaţi cu stagiul militar satisfăcut au fost trimişi să lupte în Ucraina.

În septembrie anul trecut, Putin a semnat un decret prin care 130.000 erau chemaţi la recrutarea militară semestrială.

Forţele ucrainene ”îşi îndeplinesc sarcinile de-a lungul vastei linii a frontului cu puţine sau fără arme şi muniţie”, declară comandantul armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, într-un interviu acordat agenţiei ucrainene de presă Ukrinform, difuzat vineri, relatează AFP, informează News.ro.

”Acum câteva zile, avantajul inamicului ca muniţie trasă era de şase la unu”, dezvăluie el, apreciind că situaţia era ”tensionată” izolat.

Rusia şi-a ”crescut în mod semnificativ activitatea aviaţiei”, folosind bombe aeriene ghidate ”care ne distrug poziţiile””.

Sîrski subliniază că ”bombardamentele constante” şi lipsa de muniţie i-au obligat pe oamenii săi se retragă de la Avdiivka, un oraş-fortreaţă cucerit recent de Rusia în regiunea ucrainenă Doneţk (est).

Dacă ar fi avut mai mult armament şi sisteme de apărare aeriană, Ucraina ar fi putut să păstreze, ”cu siguranţăă”, unele dintre poziţiile pe care le-a pierdut, dă el asigurări.

Comandantul armatei ucrainene le cere în acest interviu aliaţilor Ucrainei din Occident , la fel ca alţi oficiali ucraineni, să livreze muniţie şi armament ”mai repede şi în cantităţi suficjente”.

