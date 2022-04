FOTO-VIDEO Talibanii pare că pierd controlul în Afganistan: atac sângeros în Kabul; peste 50 de credincioși au fost uciși într-o explozie

O explozie puternică a ucis vineri peste 50 de credincioşi într-o moschee din capitala afgană Kabul, a afirmat liderul lăcaşului de cult, citat de Reuters, informează Agerpres. Atacul este cel mai recent dintr-o serie având ca ţintă civili în timpul Ramadanului, luna sfântă a musulmanilor, informează Agerpres.

Explozia de vineri a lovit moscheea Khalifa Sahib din vestul capitalei la începutul după-amiezii, a indicat purtătorul de cuvânt adjunct al Ministerului de Interne, Besmullah Habib.

Atacul a avut loc în timp ce credincioşii erau adunaţi după rugăciunea de vineri pentru o ceremonie religioasă de comemorare, Zikr, practicată de unii musulmani, dar considerată eretică de unele grupări sunnite fundamentaliste.

Sayed Fazil Agha, liderul moscheii, a spus pentru Reuters că un atentator sinucigaş s-a alăturat ceremoniei şi a detonat explozivii pe care îi avea asupra sa. 'Un fum negru s-a ridicat şi răspândit peste tot, pretutindeni erau cadavre', a spus el, adăugând că printre victime sunt şi nepoţii săi.

Spitalul de urgenţă din centrul Kabulului a anunţat că tratează 21 de răniţi şi că două persoane erau deja decedate la sosire.

O asistentă dintr-un alt spital a spus că au primit mai mulţi răniţi în stare critică.

Potrivit unei surse medicale, spitalele au primit până acum cel puţin 30 de decedaţi.

Zeci de civili afgani au fost ucişi în ultimele săptămâni în explozii, unele dintre ele revendicate de Statul Islamic (SI).

Conducătorii talibani afirmă că au securizat ţara de la preluarea puterii în august 2021 şi au anihilat în cea mai mare parte aripa locală a SI, dar oficiali internaţionali şi analişti sunt de părere că riscul unei resurgenţe a militanţilor persistă.

Multe atacuri au avut ca ţintă minoritatea şiită, însă au fost atacate şi moschei sunnite.

Joi au explodat bombe la bordul a două microbuze care transportau musulmani şiiţi în oraşul Mazar-e-Sharif, în nordul ţării, omorând cel puţin nouă persoane.

Vinerea trecută, o altă explozie a ucis 33 de credincioşi în timpul rugăciunii într-o moschee sunnită la Kunduz.

At least 10 people killed and over 40 wounded in a powerful explosion in Khalifa sahib mosque in Kabul, officials said #Afghanistan pic.twitter.com/J5IZmWTi9D