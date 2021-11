FOTO-VIDEO | Vaccinare pentru sex: un bordel din Viena oferă clienților 30 de minute gratuite cu orice femeie

Un bordel din Austria vine cu o ofertă neașteptată pentru clienți: oferă 30 de minute gratuite cu o „damă la alegere”, în cazul în care clientul se vaccinează anti-COVID la centrul din incinta bordelului, informează Sky News.

Rata de vaccinare în Austria este printre cele mai scăzute din Europa de Vest. Aproximativ 64% din cetățeni sunt vaccinați cu schema completă, iar cei care nu au certificatul verde nu pot intra acum în cafenele, restaurante și saloane de înfrumusețare. În acest context, bordelul din Viena oferă vaccinări împotriva COVID-19 și vouchere pentru o vizită gratuită celor care se vaccinează acolo.

Ce speră bordelul

Fun Palast speră astfel să contribuie la creșterea ratei de vaccinare, dar și să-și mărească numărul de clienți care s-a redus din cauza pandemiei. După o doză de vaccin, vizitatorii primesc o sesiune gratuită de 30 de minute cu o fată la alegere. Bordelul încurajează bărbații și femeile să îl viziteze pentru vaccinări, luna aceasta. „Din cauza pandemiei, am înregistrat o scădere cu 50% a numărului de clienți, iar cu această inițiativă sperăm să ne revenim”, a precizat Fun Palast într-un comunicat.

Peter Laskaris, managerul Fun Palast, a declarat pentru Reuters: „Practic, m-am uitat la statistici și am citit că avem nevoie de aproximativ 70-75% de vaccinați pentru a ajunge la imunitatea colectivă, dar în prezent suntem doar la 63%. Am observat în statistici că foarte mulți bărbați refuză vaccinarea sau nici măcar nu știu că se pot vaccina. Și din moment ce aceștia sunt publicul nostru, am decis să înființăm un centru de vaccinare aici”.

Ce spune un client

Un bărbat pe nume Gerhard care a vizitat bordelul a spus: „M-aș fi vaccinat oricum, dar noile restricții au accelerat puțin lucrurile. Și din moment ce un cunoscut de-al meu a organizat această acțiune, m-am gândit să merg. Cred că este în regulă să faci asta, pentru că aduce o contribuție în direcția dorită - aceea de a pune capăt pandemiei”.

Cancelarul Alexander Schallenberg a spus că cele mai recente restricții din Austria vor rămâne, probabil, în vigoare și în perioada sărbătorilor de iarnă.

Austria a raportat 9.943 de cazuri zilnice de COVID sâmbătă.