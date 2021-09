Fracesco Flachi vrea să revină pe teren la finalul celor 12 ani de suspendare primiţi pentru consum de droguri

La începutul anului 2007, Francesco Flachi era pe cale să devină o legendă a clubului Sampdoria: căpitan, marcator a peste 100 de goluri şi chemat la naţionala Italiei pentru prima dată, potrivit news.ro.

Dar viaţa lui s-a schimbat în orele de după un meci împotriva echipei Inter Milano, la 28 ianuarie 2007, când a fost testat pozitiv cu cocaină, se arată într-un mateial BBC. El a fost imediat suspendat din orice activitate legată de fotbal pentru doi ani.

"Am pierdut totul în acel moment. Am fost un idol în Genova. Începusem anul cu două goluri şi fusesem convocat la echipa naţională", a spus Flachi pentru BBC Sport.

Dar, în anumite privinţe, acesta a fost doar începutul. Doi ani mai târziu, întreaga sa carieră se încheia. Sau cel puţin aşa părea.

Flachi nu s-a ţinut departe de controverse. Cu un an înainte, în 2006, pe baza înregistrării convorbirilor telefonice ale unor terţi, Flachi a fost acuzat de tentativă de aranjare a meciurilor şi suspendat pentru două luni.

"Nu am avut nimic de-a face cu asta. Nu am acceptat niciodată această suspendare", spune el, acum.

A depăşit acea pată pe reputaţia lui şi a devenit preocupat să-şi cimenteze renumele de a fi unul dintre cei mai înzestraţi purtători ai numărului 10 din generaţia sa. Cele 110 goluri ale lui Flachi pentru Sampdoria l-au clasat pe locul trei în clasamentul golgheterilor all time ai clubului, fiind întrecut doar de Roberto Mancini şi Gianluca Vialli.

După absenţa forţată de doi ani, lui Flachi i s-a oferit o posibilitate de reabilitare la echipele din Serie B Brescia şi Empoli. Însă evenimentele din anii precedenţi şi-au lăsat amprenta.

"Din punct de vedere psihic nu mai eram aceeaşi persoană şi nu puteam evita să cad din nou în păcat”, îşi aminteşte el.

Şi astfel, în decembrie 2009, Flachi a fost testat din nou pozitiv cu cocaină. Fiind recidivist, a doua suspendare a fost de 12 ani, punându-i-se capăt carierei de fotbalist de top. Părea sigur că nu va mai juca. Dar acum, după 12 ani, Flachi se pregăteşte pentru o revenire neaşteptată.

În timp ce nu putea juca, Flachi a antrenat neoficial echipa din Bagno a Ripoli, o localitate din apropiere de Florenţa natală, şi a avut rezultate bune. De asemenea, a antrenat echipele de tineret ale unui club de amatori, Signa 1914, şi, de la apariţia pandemiei, oferă lecţii individuale despre tehnica fotbalistică unui număr de 50 de copii.

La Signa, în liga a V-a, va reveni în calitate de jucător, la vârsta de 46 de ani, când i se termină suspendarea, în ianuarie, după ce a fost tachinat de prietenul său şi preşedintele clubului, Andrea Ballerini.

"Sunt foarte încântat pentru că data se apropie. Totul a început ca o glumă, dar apoi am devenit mai serioşi în acest sens. Ajutam deja la Signa 1914, dând o mână de ajutor în sectorul tinerilor, când Andrea a început să mă provoace: Nu am mai intrat pe un teren adevărat de fotbal în 11 de 12 ani, dar sunt un om de fotbal şi eu trăiesc pentru emoţii, iar acestea mi-au lipsit atât de mult. Mă antrenez acum şi senzaţiile sunt similare cu cele pe care le-am simţit ca un jucător adevărat. Expunerea şi presiunea sunt diferite, dar unele dinamici ale fotbalului, precum viaţa în vestiar, sunt la fel la toate nivelurile. Ştiu că am făcut o greşeală şi am fost pedepsit pentru asta. Ştiu, de asemenea, că nu sunt la fel de rapid ca pe vremuri, dar pot să-mi fac partea mea de treabă şi să îi ajut pe aceşti tipi să creadă în ei înşişi. Vreau, de asemenea, să înţeleagă cât de frumos este fotbalul. Ei nu îşi pot permite să piardă ceea ce am aruncat eu", a declarat emoţionat Flachi.

Întoarcerea la antrenamente şi perspectiva de a juca din nou au reprezentat o şansă pentru Flachi de a reflecta asupra alegerilor pe care le-a făcut şi asupra modului în care s-a desfăşurat "călătoria" sa.

"După o astfel de ruşine te gândeşti la toate: o carieră aruncată la coş, imaginea ta publică afectată, durerea pe care ai provocat-o familiei tale. Oamenii nu au reacţionat bine la început, dar cu timpul am demonstrat că mi-am înţeles greşelile şi că pot reconstrui majoritatea relaţiilor. La început, îmi făcea rău să mă uit la fotbal, dar apoi mi-am suflecat mânecile şi am mers încet mai departe. Am deschis două restaurante în Florenţa şi mi-am petrecut timpul servind mâncare. De când se ştie că voi juca, am primit numeroase apeluri şi mesaje. Nu sunt o victimă, am făcut o greşeală şi nu vreau ca alţii să meargă pe acelaşi drum. Primesc o mulţime de feedback-uri pozitive din partea antrenorilor mei şi asta este o dovadă importantă că devotamentul meu este apreciat şi că părinţii au încredere în mine. Este prea uşor să judeci din exterior. Cei care mă cunosc ştiu şi cum sunt. Sunt aceeaşi persoană care eram acum 20-30 de ani, cu valorile mele. Ştiu că o persoană poate greşi şi cădea, dar se poate ridica în picioare. Viaţa este plină de evenimente neaşteptate. Ceea ce vreau este să-mi fac treaba şi să arăt că pot juca un rol în fotbal", a adăugat el.