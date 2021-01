Fragilitate - cuvântul care descrie anul 2020. Președintele CNIPMMR: '25.000 de firme afectate de pandemie'

Florin Jianu, preşedinte al Consiliului Naţional al Întreprinderior Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), spune că ”fragilitate” este cuvântul care ar descrie cel mai bine anul 2020, relatează NEWS.RO. Potrivit acestuia, jumătate din cele 50.000 de firme membre au fost afectate de pandemie, iar 2021 trebuie să fie un an al antreprenoriatului în toate sensurile sale.

Reporter: Cum caracterizaţi anul 2020, din punct de vedere personal şi profesional? Care e cuvântul care l-ar descrie cel mai bine?

Florin Jianu: Anul 2020 a fost un an special, diferit şi extrem de provocator. Cuvântul care l-ar descrie cel mai bine ar fi ”fragilitate”, pentru că 2020 ne-a arătat că omenirea este extrem de fragilă în faţa unor epidemii ciclice, în acelaşi timp fundamentul rămânând solid şi rezilient.

Reporter: Câte firme sunt acum membre CNIPMMR? Cât la sută din ele au fost afectate de pandemie şi în ce măsură îşi mai pot reveni?

Florin Jianu: CNIPMMR are peste 50.000 de firme membre, 104 structuri teritoriale şi sectoriale, şi suntem mândri de cât de active sunt aceste organizaţii membre ale CNIPMMR. Sigur că 1/2 societăţi au fost afectate în această perioadă, iar noi, cei din familia Consiliului Naţional al IMM, am ales să ne implicăm activ prin propuneri de măsuri de sprijin pentru mediul de afaceri, foarte multe din propunerile care au ajutat IMM-urile venind din partea CNIPMMR. Aş da exemplu: IMM INVEST, măsurile de şomaj tehnic şi kurtzarbeit, măsurile susţinute de Ministerul Economiei, etc.

Reporter: Ce aşteptări aveţi de la 2021? Ce le-aţi recomanda autorităţilor?

Florin Jianu: Anul 2021 trebuie să fie un an al ”antreprenoriatului” în toate sensurile sale: inovaţie, spirit de învingător, asumare de riscuri, construcţie în echipa, obiective majore. Autorităţilor le recomand lucruri simple, dar atât de greu de găsit în aceste vremuri: profesionalism, performanţă şi integritate.