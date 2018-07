Franța a câștigat Campionatul Mondial de Fotbal, după 4-2 cu Croația

Reprezentativa Franţei a câştigat Cupa Mondială la fotbal pentru a doua oară în istoria sa, după ce a învins, duminică, la Moscova, cu scorul de 4-2 (2-1), selecţionata Croaţiei.

Pentru Franţa au marcat Mandzukici '18 (autogol), Griezmann '39 (penalti), Pogba '59 şi Mbappe '65.

Golurile Croaţiei au fost reuşite de Perisici '28 şi Mandzukici '69.

1-0: Griezmann a executat o lovitură liberă de pe partea dreaptă, iar Mandzukici a deviat mingea în propria poartă.

1-1: Ivan Perisic a restabilit egalitate cu un şut la colţul lung, de la marginea careului

2-1: Antoine Griezmann a transformat o lovitură de la 11 metri acordată după un henţ al lui Perisici şi în urma consultării sistemului VAR.

3-1: Paul Pogba a înscris cu un şut cu stângul de la marginea careului

4-1: Kylian Mbappe a marcat cu un şut din afara careului

4-2: Mandzukic a redus din diferenţă, după ce a profitat de o gafă a lui Lloris.

Au evoluat următoarele formaţii:

Franţa: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Kanté (Nzonzi '55), Pogba - Mbappé, Griezmann, Matuidi (Tolisso '73) - Giroud (Fekir '81). Selecţioner: Didier Deschamps

Croaţia: Subasici - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinici (Pjaca '82) - Brozovici - Rakitici, Modrici - Rebici (Kramarici '71), Perisici - Mandzukici. Selecţioner: Zlatko Dalici

Meciul a fost arbitrat de argentinianul Nestor Pitana, ajutat de asistenţii Hernan Maidana şi Juan P. Belatti, iar arbitru de rezervă a fost olandezul Bjorn Kuipers.

Înaintea partidei a avut loc festviatea de închidere în cadrul căreia au cântat Will Smith, alături de Nicky Jam şi Era Istrefi imnul oficial al Cupei Mondiale.

De asemenea, a fost prezent şi fostul internaţional brazilian Ronaldinho, care a cântat alături de mai mulţi copii şi o solistă din Rusia.

La meci au fost prezenţi preşedintele rus Vladimir Putin, cel francez, Emmanuel Macron, şi preşedinta Croaţiei, Kolinda Grabar-Kitarovici.

Trofeul Cupei Mondiale a fost adus pe teren de fost campion german Philipp Lahm.

La meci au fost prezenţi 78.011 de spectatori.

UPDATE Lloris a gafat și Mandzukici a marcat, în minutul 69.

UPDATE Croații nu mai pot nimic, starul Mbappé a marcat și el pentru 4-1, în minutul 65.

UPDATE Pogba rezolvă finala, cu golul din minutul 59! Franța are 3-1.

UPDATE Goooool Griezmann!!! Franţa conduce Croaţia, scor 2-1, după ce Antoine Griezmann a transformat o lovitură de la 11 metri acordată după un henţ al lui Perisici şi în urma consultării sistemului VAR.

Griezmann a transformat în minutul 39.

Franţa a deschis scorul prin autogolul lui Mario Mandzukici din minutul 18, iar Croaţia a egalat zece minute mai târziu prin Ivan Perisici.

UPDATE Goool Croația! Ivan Perisic egalează pentru croați, din pasa lui Vida.

UPDATE Franța deschide scorul în minutul 19, dintr-o lovitură liberă deviată de Mario Mandzukici. Griezmann a fost cel care a executat lovitura liberă.

UPDATE

În teren au fost trimişi următorii jucători:

Finala Cupei Mondiale 2018, care va decide campioana lumii, partidă ce se dispută între Franţa şi Croaţia, este programată duminică, de la ora 18.00, pe Stadionul Lujniki din Moscova. "Cocoşii" sunt în finala mondială după 12 ani, în timp ce croaţii sunt pentru prima dată într-o astfel de finală.

A 21-a ediţie a Campionatului Mondial a ajuns la sfârşit. Finala mare, Franţa - Croaţia, are loc după un drum lung străbătut de ambele echipe.

Croaţia a stat mai mult timp pe teren pentru a-şi obţine locul în finală, după ce a jucat trei meciuri cu prelungiri şi penalty-uri. Danemarca, Rusia şi Anglia sunt naţionalele eliminate de formaţia lui Zlatko Dalic după prelungiri şi lovituri de departajare.

Franţa şi-a croit drumul spre ultimul act mai uşor, după ieşirea din grupe. Argentina, Uruguay şi Belgia sunt echipele învinse în fazele eliminatorii de "Cocoşii" lui Didier Deschamps, cu un joc pragmatic, închis, la rezultat, imediat după deschiderea scorului. Franţa a câştigat grupa C, cu 7 puncte, din care au mai făcut parte Danemarca, Peru şi Australia.

A doua finalistă, Croaţia, a câştigat grupa D cu maximum de puncte, cu victorii în faţa Argentinei, Nigeriei şi Islandei.

"Cocoşii" sunt în finala mondială după 12 ani. În 1998, Franţa câştiga Cupa Mondială chiar pe teren propriu, după o finală în care a învins Brazilia cu 3-0. În semifinale, francezii o eliminau chiar pe Croaţia, la ultimul rezultat mare din istoria naţionalei.

Croaţii sunt pentru prima dată într-o finală de Campionat Mondial.

"Acum nu mai există presiune, iar eu nu voi adăuga presiune înainte de o astfel de întâlnire. Este, pur şi simplu, cel mai important moment din viaţa fiecăruia dintre noi. Suntem gata să acceptăm înfrângerea cu demnitate dacă aşa va fi, dar vom reprezenta ţara noastră în modul cel mai demn. Dacă nu vom câştiga, vom felicita adversarul. Dacă vom câştiga, atunci vom fi cei mai mândri. Suntem aici să ne bucurăm", a declarat Zlatko Dalic, selecţionerul Croaţiei.

"E o onoare să jucăm un asemenea meci. Nu e nimic mai frumos decât să joci o finală de Mondial. Suntem pregătiţi, am făcut totul cât am putut de bine. Trebuie să rămânem calmi, trebuie să avem încredere şi să ne concentrăm. Croaţia are fotbalişti cu experienţă, joacă împreună de mult timp. Nu suntem euforici, suntem cu toţii satisfăcuţi că am ajuns aici, dar nu s-a terminat. E cel mai important joc al anului pentru noi!", a trasmis și Didier Deschamps, antrenorul Franţei.

Duelul din finală are o însemnătate specială pentru doi dintre fotbalişti. Kylian Mbappe şi Luka Modric. Dacă Franţa câştigă, atunci atacantul lui PSG devine favorit să "spargă" dominaţia lui Messi şi Ronaldo, care durează de 10 ani, şi să câştige Balonul de Aur. La fel şi în cazul mijlocaşului de la Real. În cazul în care Croaţia câştigă Mondialul, Modric devine favorit la distincţia oferită de France Football.

Argentinianul Nestor Pitana va conduce la centru marea finală de pe Lujniki, din Moscova. Arbitrul în vârstă de 43 de ani a condus şi partida de deschidere a Mondialului, Rusia - Arabia Saudită. La cele două tuşe vor fi compatrioţii Hernan Maidana şi Juan Pablo Belatti, în timp ce al patrulea arbitru va fi olandezul Bjorn Kuipers. Asistent de rezervă a fost desemnat un alt olandez, Erwin Zeinstra. Nestor Pitana i-a mai arbitrat pe francezi la competiţia din Rusia, cu ocazia meciului din sferturile de finală împotriva Uruguayului, câştigat de "Les Bleus" cu 2-0. De asemenea, el s-a mai aflat la centru la meciurile Suedia - Mexic (3-0), din faza grupelor, şi Croaţia - Danemarca (3-2 după loviturile de departajare), din optimile de finală.

