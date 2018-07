Franța s-a calificat în semifinalele Mondialului din Rusia: Uruguayul nu a avut nicio șansă în fața 'cocoșilor galici' - VIDEO

Franța este prima echipă calificată în semifinalele Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia! La Nijni Novgorod, ”cocoșii galici” au deschis scorul chiar înainte de pauză, prin fundașul lui Real Madrid, Raphael Varane, în minutul 40.

Un alt jucător care evoluează în Spania, tot la Madrid, dar la Atletico, Antoine Griezmann, a dublat avantajul în minutul 61, după o gafă uriașă a portarului Muslera și a închis tabela.

Uruguay: Muslera - Cáceres, Giménez, Godin, Laxalt – Torreira – Nández (Urretaviscaya ’73), Bentancur (Rodriguez ’59), Vecino - Luis Suárez, Stuani (Gomez ’59). Selecţioner: Oscar Tabarez.

Franţa: Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Lucas - Kanté, Pogba, Tolisso (Nzonzi ’80) – Mbappé (Dembele ‘88), Griezmann (Fekir '90+3) - Giroud. Selecţioner: Didier Deschamps.

Partida a fost arbitrată de argentinianul Nestor Pitana.

Franța va juca pentru un loc în finală cu învingătoarea din al doilea meci al zilei. De la ora 21.00, Belgia va juca împotriva Braziliei, la Kazan.

GOAL! Varane heads France into the lead with their first effort on target! pic.twitter.com/O1loZxJRWa