Frances McDormand, desemnată cea mai bună actriță în rol principal

Frances McDormand a câştigat duminică seară, la Los Angeles, premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal, în cadrul celei de a 93-a gale organizate de Academia de film americană, graţie interpretării sale din filmul "Nomadland", potrivit contului de Twitter al evenimentului, citat de agerpres.

Până în prezent, Frances McDormand a câștigat de trei ori premiul Oscar, pentru cea mai bună actriță în rol principal.



La această categorie au concurat actriţele Viola Davis ("Ma Rainey's Black Bottom"), Andra Day ("The United States vs Billie Holiday"), Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman"), Frances McDormand ("Nomadland"), Carey Mulligan ("Promising Young Woman").



Frances McDormand a devenit prima persoană care câştigă două premii Oscar cu acelaşi film ("Nomadland"), în calitate de actriţă dar şi ca producătoare. Ceilalţi producători ai filmului sunt Peter Spears, Mollye Asher, Dan Janvey şi Chloe Zhao.



McDormand a mai câştigat două premii Oscar în carieră, tot pentru cel mai bun rol principal feminin, cu producţiile "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" (2017) şi respectiv "Fargo" (1996). Ea a mai fost nominalizată de trei ori pentru rol secundar cu producţiile "North Country" (2005), "Almost Famous" (2000) şi respectiv "Mississippi Burning" (1988).



Filmul spune povestea unei femei de 60 de ani care pierde tot ce avea şi porneşte într-o călătorie prin Vestul American, trăind viaţa unui nomad modern. În rolurile principale pot fi urmăriţi actorii Frances McDormand, David Strathairn şi Linda May.



Cea de-a 93-a gală de decernare a premiilor Oscar are loc la ora transmiterii acestor informaţii la Dolby Theatre şi gara Union Station din Los Angeles. Pentru al treilea an consecutiv, gala nu are un prezentator principal.