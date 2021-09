Francezii tună și fulgeră împotriva americanilor: Este vorba despre `dispreț`,`minciună`şi o `criză gravă de pierdere a încrederii`

Şeful diplomaţiei franceze, Jean-Yves Le Drian, a vorbit sâmbătă despre "criza gravă" provocată de torpilarea unui uriaş contract de submarine franceze pentru Canberra, denunţând o "minciună (...), o duplicitate (... ), o pierdere majoră a încrederii" şi "un dispreţ" din partea aliaţilor Franţei, notează AFP preluat de agerpres.

NATO will have to take account of submarine crisis with US and Australia – French FM Jean-Yves Le Drian pic.twitter.com/mo0iQ23PnI