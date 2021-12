Francezul Maxime Vachier-Lagrave a câştigat Campionatul Mondial de şah blitz desfășurat la Varșovia

Marele maestru francez Maxime Vachier-Lagrave a câştigat joi, la Varşovia, Campionatul Mondial de şah blitz, informează AFP, citat de agerpres.

Jucătorul din Hexagon, în vârsta de 31 de ani, a obţinut cu această ocazie primul sau titlu internaţional, învingându-l pe polonezul Jan-Krzysztof Duda.În partidele de şah cu ritm ultra-rapid, denumite "biltz", jucătorii dispun de trei minute la început, la care se adaugă două secunde pentru fiecare mutare efectuată.Acesta este unul dintre cele trei formate în care se joacă un Campionat Mondial de şah în fiecare an, dar cel mai prestigios titlu, de departe, este cel cu partide lungi, în care timpul de gândire se numără în ore.După 21 de meciuri sub formula unui campionat, pe parcursul a două zile, trei jucători au terminat la egalitate în frunte, cel de-al treilea fiind un alt francez, Alireza Firouzja, de origine iraniană. Dar, conform regulii de departajare, în funcţie de adversarii întâlniţi în drumul lor doar Vachier-Lagrave şi Duda s-au confruntat pentru titlu.Finala s-a jucat mai întâi în două părţi, fiecare având alternativ piesele albe apoi pe cele negre. După două remize, cei doi s-au înfruntat în "moarte subită", duelul decisiv pentru titlu, în care Vachier-Lagrave a făcut diferenţa, jucând cu piesele albe.A doua zi a acestui Campionat Mondial a fost una de vis pentru francez, care se vedea deja învins după trei înfrângeri în primele zece runde. El a încheiat neînvins a doua zi a Mondialului de blitz, înfruntând adversari aparent mai puternici.Deţinătorul titlului mondial la şah blitz, norvegianul Magnus Carlsen, a terminat pe un dezamăgitor loc 12, după ce a pierdut în ultima rundă în faţa lui Maxime Vachier-Lagrave.Carlsen deţine, însă, cel mai prestigios titlu la şah, cel cu partide lungi, pe care l-a câştigat pentru a cincea oară în decembrie, după ce l-a învins pe rusul Ian Nepomniaci.Rusul a pierdut marţi şi finala Campionatului Mondial de şah rapid, cu 15 minute de gândire per jucător plus 10 secunde pentru fiecare mutare, titlul revenindu-i uzbecului Nodirbek Abdusattorov, în vârstă de 17 ani.Competiţia este oficial una mixtă, dar femeile joacă practic pe un tablou separat. Campionatul feminin de şah rapid a fost câştigat de rusoaica Alexandra Kosteniuk, iar în CM de şah blitz s-a impus kazaha Bibisara Assaubaieva.