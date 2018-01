Frank Ribery, atac dur la adresa lui Cristiano Ronaldo: 'A fost FURT! Eu meritam Balonul de Aur'

Frank Ribery considera ca merita sa castige Balonul de Aur in dauna lui Cristiano Ronaldo in 2013. Mijlocasul celor de la Bayern Munchen, Frank Ribery, considera ca faptul ca nu primit Balonul de Aur in 2013 o injustitie. Jucatorul francez a castigat in acel an nu mai putin de 5 trofee cu Bayern - Bundesliga, Cupa Germaniei, Liga Campionilor, Supercupa Europei si Campionatul Mondial al Cluburilor.

Cu toate astea, Ribery a primit de 23.36% din voturi, fiind depasit atat de Leo Messi (24.72%), cat si de Cristiano Ronaldo (27.99%). Ribery considera ca nu a fost sprijinit suficient din tara sa natala pentru a castiga trofeul individual. "Pierderea Balonului de Aur a fost dificila. A fost ceva incomprehensibil. Am castigat toate trofeele. Nu puteam sa fac mai mult. Pentru mine, este ca un furt, o injustitie. Nu am avut toata tara in sprijinul meu.

Am vazut cu ochii mei francezi care spuneau ca merita Cristiano. Oare portughezii doreau ca Ribery sau Messi sa castige? La fel si argentinienii" a spus Frank Ribery pentru Canal Football Club.