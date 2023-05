Franța accelerează în Europa: lovitură care va schimba peisajul economic/ Video

Dezvoltarea fabricii, de către Automotive Cells Company, un joint-venture între Stellantis, Mercedes şi TotalEnergies, implică investiţii totale de 2 miliarde de euro (2,20 miliarde de dolari), jumătate din această sumă fiind oferită de statul francez şi autorităţile locale.

Acesta evidenţiază cursa dintre guvernele europene pentru a atrage producătorii mondiali de maşini, în timp ce încearcă să aducă furnizorii de componente pentru vehicule electrice mai aproape de principalele lor pieţe.

”Noua fabrică a ACC marchează o piatră de hotar cheie în transformarea Europei pentru a-şi face industria auto mai rezistentă, competitivă şi durabilă, inclusiv în era electrică”, a declarat Ola Källenius, directorul general al Mercedes-Benz, înainte de inaugurare.

Fabrica va începe producţia de baterii litiu-ion la sfârşitul acestui an, cu o capacitate iniţială de 13 gigawaţi oră (GWh), care va fi crescută până la aproximativ 40 GWh, suficientă pentru a dota aproximativ 500.000 de maşini pe an.

Se estimează că fabrica va contribui la crearea a până la 2.000 de locuri de muncă până în 2030, au spus companiile şi autorităţile regionale.

