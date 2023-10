Frații Maior, campioni europeni la raliuri, primesc felicitările președintei ANS, Elisabeta Lipă

Fraţii Norbert şi Francesca Maior, campioni europeni de juniori la raliuri, au fost felicitaţi miercuri de preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Sport (ANS), Elisabeta Lipă, la sediul instituţiei, informează site-ul oficial al Federaţiei Române de Automobilism Sportiv.

"Miercuri, 18 octombrie, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Sport, preşedintele Elisabeta Lipă i-a primit pe fraţii Maior, proaspăt campioni europeni la raliuri, însoţiţi de preşedintele Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, Norris Măgeanu. Norbert Maior şi Francesca Maior nu s-au aflat la prima întâlnire oficială cu multipla campioană olimpică la canotaj Elisabeta Lipă. Înaintea Raliului Ungariei, unde aveau să cucerească titlul european, fraţii Maior s-au văzut cu preşedinta ANS şi i-au promis că vor reveni cu mult râvnitul trofeu, ceea ce s-a şi întâmplat", precizează sursa citată, conform Agerpres.



"A fost o revedere cu doamna Lipă, pentru că i-am promis că vom reveni să-i arătăm trofeul. Am povestit despre ce s-a întâmplat în Ungaria, despre experienţa prin care am trecut. Despre viitor, ne-a asigurat de susţinerea ANS-ului, dar vom afla mai târziu detaliile. Clar vom avea o susţinere pentru anul viitor. Legat de Raliul Ungariei, secretul nostru a fost pregătirea mentală pe care am făcut-o înainte. Ne-am setat să mergem acolo din postura de outsideri şi cred că asta a fost cheia. Ne-am gândit că nu avem nimic de pierdut. Cu toate astea, emoţiile au apărut înaintea ultimelor două probe, atunci am decis să nu mai riscăm. Practic, am decis să pierdem câteva secunde, dar aşa ne-am asigurat victoria", a declarat Norbert Maior.



Preşedintele FRAS, Norris Măgeanu, le-a transmis fraţilor Norbert şi Francesca Maior că vor avea în continuare parte de susţinerea federaţiei.



"Este un rezultat excepţional pentru România, o urmare fericită a eforturilor familiei, echipei sau partenerilor, dar şi o dovadă că proiectele federaţiei de susţinere a tinerilor dau roade. Le mulţumesc lui Norbert şi Francescăi şi îi asigur de aprecierea şi susţinerea noastră în continuare", a declarat Norris Măgeanu.



Fraţii Norbert Maior şi Francesca Maior au câştigat, la 8 octombrie, titlul european de juniori la raliuri, după ce au terminat pe prima poziţie în etapa finală a Campionatului European de Raliuri (ERC), Raliul Ungariei.



Originari din Braşov, dar stabiliţi în Cluj, acolo unde reprezintă Napoca Rally Academy, aceştia bifează a doua mare performanţă pentru automobilismul sportiv românesc după cea reuşită de Simone Tempestini, în 2016, când acesta a devenit campion mondial, tot la juniori.



Norbert şi Francesca formează un echipaj la raliuri încă din sezonul 2018, atunci când au debutat spectaculos, iar un an mai târziu au devenit campionii României la juniori. Ulterior, au devenit campioni la 2 Roţi Motrice în 2020, 2022 şi 2023, dar au fost şi pe 3 la general în 2020, în condiţiile în care pilotează o maşină net inferioară faţă de ceilalţi din topul clasamentului.



În acest moment, cu o etapă înainte de finalul sezonului 2023 pe plan intern, cei doi se află pe 3 la general, tot conducând un model Peugeot 208 Rally4.