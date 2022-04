Fraudă cu fonduri europene! Un cunoscut chirurg stomatolog și soția sa, condamnați definitiv la închisoare

Chirurgul Ion Nicolescu şi soţia sa, Manuela Agatstein, aflaţi în topul investitorilor din medicina dentară, au fost condamnaţi definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la câte 2 ani şi 10 luni închisoare cu suspendare, fiind găsiţi vinovaţi într-un dosar de fraude cu fonduri europene, scrie AGERPRES.

Ion Nicolescu şi Manuela Agatstein deţin firma Nicolescu&Agatstein SRL, prin care operează clinica 'Nicolescu - Agatstein Dental Clinique', cu două cabinete în zone bune ale Bucureştiului, respectiv Rosetti şi Primăverii. Clinica 'Nicolescu - Agatstein Dental Clinique' este singura din România afiliată la Leading Dental Centers of the World. Aceasta a fost prima clinică de profil din ţară specializată în chirurgie ortognatică, prin care se corectează deformaţiile feţei determinate de anomaliile de creştere ale oaselor maxilare.De asemenea, Ion Nicolescu şi Manuela Agatstein sunt acţionari la firma Cristiana Bio Tech, distribuitor de sisteme de implanturi şi instrumentar stomatologic, care a avut în anul 2020 un profit de aproape 4 milioane de euro, potrivit datelor de la Ministerul Finanţelor.Iniţial, la instanţa de fond, Tribunalul Bucureşti, Ion Nicolescu şi Manuela Agatstein primiseră câte 2 ani şi 10 luni închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi folosire sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată.Curtea de Apel Bucureşti a decis să aplice însă pedepse mai blânde, cei doi medici stomatologi fiind condamnaţi definitiv la câte 2 ani şi 10 luni închisoare, dar cu suspendare, cu un termen de supraveghere de 3 ani, perioadă în care Ion Nicolescu şi Manuela Agatstein trebuie să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 sau Poliţia Locală Sector 1 Bucureşti.Pedepse cu suspendare au primit şi alte două persoane implicate în acest dosar, Dragoş Nicolae Ciobanu, administrator al SC Atvangarde Technology SRL, şi Cristian Codeia, administrator şi asociat în cadrul SC Akson System SRL.Compania înfiinţată de cei doi medici, Nicolescu&Agatstein SRL, trebuie să plătească o amendă penală de 40.000 lei, la fel şi Akson System SRL, iar cea de-a treia firmă - Atvangarde Technology SRL - va achita o amendă penală de 20.000 lei.De asemenea, inculpaţii vor plăti Ministerului Dezvoltării suma de 54.810 lei.Potrivit DNA, la data de 20 septembrie 2011, între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov) şi SC Nicolescu&Agatstein SRL, în calitate de beneficiar, a fost încheiat un contract de finanţare având ca obiect 'Modernizarea serviciilor oferite clienţilor prin dotarea cu echipamente şi tehnologii noi a cabinetului stomatologic Nicolescu&Agatstein SRL'.În cursul anului 2012, societatea respectivă a depus la ADR Bucureşti-Ilfov dosarele de achiziţii privind echipamente şi programe informatice, precum şi mobilier specific dotării serviciilor prestate.DNA susţine că documentele respective, "false" sau "care conţineau date neconforme cu realitatea", au fost încheiate în contextul în care procedurile de achiziţie au fost simulate, fiind declarate câştigătoare societăţile administrate de inculpaţii Nicolae Dragoş Ciobanu şi Cristian Codeia. Aceştia din urmă au şi pus la dispoziţia inculpaţilor Manuela Agatstein şi Ion Nicolescu o parte din documentele false care au fost folosite ulterior în relaţia cu ADR Bucureşti-Ilfov.Prin aceste demersuri au fost obţinute pe nedrept fonduri europene în valoare de 54.810 lei (fără TVA), sumă cu care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice s-a constituit parte civilă în cauză.