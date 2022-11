Fritz se ia de Grindeanu, dar pe ocolite: S-a discutat prea puțin despre reabilitarea căii ferate Timișoara - Caransebeș

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a atras atenţia că proiectul semnat de CFR pentru modernizarea primului lot de linie ferată pe traseul Caransebeş-Timişoara-Arad a fost prea puţin discutat în Timişoara şi a precizat că se aşteaptă la o consultare publică în perioada proiectării. Fritz a adăugat că vor urma trei ani de şantier pentru Timişoara.

Dominic Fritz a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că proiectul de modernizare a liniilor de cale ferată va impacta Timişoara pentru următorii 100-150 de ani.

”Domnul ministru Grindeanu a semnat un proiect de importanţă strategică uriaşă, pentru Timişoara, modernizarea căii ferate pe tronsonul Gara Est - Ronaţ, un proiect de 1,4 miliarde lei. Mi se pare că prea puţin a fost discutat acest proiect în Timişoara şi prea puţin unii sunt conştienţi cât ne va afecta în Timişoara. Este un proiect prin care se vor dubla liniile de tren în Timişoara. În anumite părţi se va construi şi un zid şi este o investiţie atât de importantă încât va impacta felul în care ne vom mişca în Timişoara în următorii 100-150 de ani. Acest proiect poate să meargă într-o direcţie bună, dacă va merge într-o direcţie bună şi va conecta Timişoara de Europa şi de restul României. Dacă proiectul este făcut prost, are potenţialul să blocheze Timişoara, să afecteze puternic traficul şi de maşini şi de biciclişti şi de pietoni şi va despărţi nordul de sudul Timişoarei şi mai mult decât acum. Acesta este motivul ca după ce a câştigat o firmă licitaţia pentru proiectarea tehnică şi pentru execuţie, de ce noi, ca Primăria Timişoara, eu ca primar al Timişoarei, vom urmări îndeaproape acest proiect şi vreau să spun foarte clar că ne aşteptam la o deschidere maximă şi din partea ministreului şi din partea CFR şi din partea proiectantului pentru perspectiva locală”, a explicat Dominic Fritz.

Edilul a adăugat că următoarele 6 luni vor fi decisive pentru modul în care va arăta Timişoara.

”Atrag atenţia asupra câtorva aspecte din acest proiect pe care urmează să le discutăm cu proiectantul, cu CFR şi cu Ministerul Transporturilor. Amintesc că până acum am avut un studiu de fezabilitate şi de acum, următoarele 6 luni se lucrează la proiectul tehnic. Următoarele 6 luni vor fi decisive pentru cum va arăta Timişoara în următorii 150 de ani. Trebuie să clarificăm ce subtraversări şi pasaje facem, atât pentru traficul auto, cât şi subtraversări pietonale. Apoi avem acest sens giratoriu suspendat la strada Baader, aproape de Gara de Est, unde încă nu este foarte clar cum se va integra în trama stradală existentă, cum se va lega de străzile existente, cum se va face descărcarea traficului. Este absolut urgentă nevoie de a clarifica aceste detalii împreună cu Primăria Timişoara pentru acest sens giratoriu suspendat, care poate arată interesant în randări, dar detaliile tehnice trebuie clarificate. Trebuie să discutăm punctele de oprire din oraş, dacă nu ar fi o posibilitate să adăugăm unul-două-trei puncte în plus faţă de cele prevăzute acum în studiul de fezabilitate tocmai pentru că e clar că asta e şansa noastră pentru un tren metropolitan care ne va ajuta să încurajăm oamenii să folosească mai mult trenul, mai ales din zonele periurbane”, a spus Fritz.

Dominic Fritz a precizat că va supraveghea lucrările din cadrul proiectului de modernizare a liniilor de cale ferată şi a atras atenţia că urmează trei ani de şantier.

”Ultimul aspect unde vreau să atrag atenţia, unde o să avem o discuţie, este o supratraversare la Ronaţ care, dacă vă uitaţi pe randări, este aşa cum e planificată acum, este o rampă complicată, probabil va distruge Stadionul Rugby din Ronaţ. Stâlpii pe care stă rampa sunt, din ce ne dăm seama, acolo planificaţi, la marginea terenului de stadion şi trebuie să găsim o soluţie bună pentru Timişoara pentru această traversare la Ronaţ. E evident că nu Primăria Timişoara a semnat pe acest contract şi nu este beneficiarul direct, dar Timişoara şi timişorenii sunt cei care vor beneficia sau nu de acest proiect strategic şi de aceea fac apel la un dialog cu oraşul Timişoara, atât cu Primăria Timişoara, cât şi timişoreni. Mă aştept la sesiuni de consultare, informare publică pe perioada proiectării. După proiectare vine execuţia, trei ani de şantier pe toată linia de tren, între Gara de Est şi Ronaţ, deci cam în toată Timişoara şi vom fi cu ochii pe firmă chiar dacă nu avem contract cu ei”, a declarat Dominic Fritz.

Reprezentanţi ai CFR şi ai asocierii de firme care va realiza lucrarea au semnat, în 4 noiembrie, contractul pentru modernizarea primului lot de cale ferată pe tronsonul Caransebeş-Timişoara-Arad, un proiect în valoare de 1,4 miliarde de lei fără TVA. Întregul tronson costă aproximativ 8 miliarde de lei, cu TVA, iar banii provin din PNRR.

Asocierea Webuild SPA-Participazioni Italia SPA-Salcef SPA va realiza lucrarea în 42 de luni, din care primele 6 luni sunt pentru proiectare, iar următoarele 36 de luni pentru execuţie. Lungimea traseului este de 13,86 km. Vor fi 2 staţii tehnice şi 4 halte de călători.

”Vorbim de un proiect finanţat prin PNRR, de Lotul 3 Caransebeş-Arad, vorbim de un proiect de aproximativ 1,44 miliarde lei fără TVA, vorbim de un proiect care presupune 6 luni proiectare, 36 luni execuţie. Este un proiect care va impacta asupra oraşului nostru. Este un proiect cu 4 pasaje peste calea ferată, are lucrări şi de alte tipuri, în afară de cele legate de modernizarea căii ferate, şi care după cele 42 de luni, sunt convins că va duce la sporirea calităţii vieţii nu doar în Timişoara, ci şi a călătorilor pe acest tronson. Cred că acesta e cel mai mare proiect semnat vreodată în oraşul nostru. Valoarea este de aproximativ 300 de milioane de euro fără TVA şi face parte din această secţiune Caransebeş-Arad. Nu vă spun decât acelaşi lucru, că presiunea va fi una uriaşă, atât mai mare va fi dacă rămân în funcţia asta de ministru al Transporturilor, pentru că e vorba de oraşul meu. Am această bucurie că, odată semnat, nu mai poate să îl oprească nimeni. Am convingerea că va fi realizat în termenii contractului”, declara atunci Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, prezent la eveniment.

În proiect este prevăzut şi un sens giratoriu suspendat, la intersecţia de la strada Baader din Timişoara. De asemenea, sunt prevăzute şi alte pasaje peste calea ferată, între care unul pe strada Gheorghe Adam.

Proiectul de reabilitare a magistralei de cale ferată cuprinde şi modernizarea a 20 de gări şi halte de pe traseu aflate în judeţul Timiş. Este vorba despre staţiile: Timişoara Est, Timişoara Nord, Ronat Triaj, Sanandrei, Băile Calacea, Orţişoara, Sacu, Jena, Chizatau, Tapia, Jabar, Sustra, Izvin, Ghiroda, Gavojdia, Lugoj, Belint, Topolovat, Recaş, Remetea Mare.

Tronsonul de cale ferată Caransebeş-Lugoj-Timişoara-Arad are o lungime de 162 de kilometri şi este împărţit în 4 loturi:

Lotul 1: Caransebeş – Lugoj (39,56km) – câştigător licitaţie: Asocierea WEBUILD SPA – SALCEF SPA – 1,3 miliarde lei (fără TVA)

Lotul 2: Lugoj – Timişoara Est (53,91km) – câştigător licitaţie: FCC CONSTRUCCION SĂ – 1,9 miliarde lei (fără TVA)

Lotul 3: Timişoara Est – Ronat Triaj (13,86km) – câştigător licitaţie: Asocierea WEBUILD SPA – Partecipazioni Italia SPA – SALCEF SPA – 1,4 miliarde lei (fără TVA)

Lotul 4: Ronat Triaj – Arad (54,86 km) – câştigător licitaţie: Asocierea WEBUILD SPA – Partecipazioni Italia SPA – SALCEF SPA – 2,1 miliarde lei (fără TVA)

Costul total al întregului tronson este de aproximativ 8 miliarde lei cu TVA. Sumele asigurate prin PNRR vor fi folosite pentru lucrări complexe necesare dezvoltării infrastructurii din sud-vestul ţării: dublarea liniei de cale ferată pe tot traseul; refacerea liniilor şi corectarea traseului pentru că trenurile să poată circulă cu viteze de 160 km/h; modernizarea gărilor; construirea de păsărele pietonale şi adaptarea nivelului peroanelor la standardele europene; înfiinţarea unor halte de călători în zonele urbane, pentru accesul direct la reţeaua feroviară de transport; desfiinţarea trecerilor la nivel sau construirea unor pasaje denivelate; construirea a două noi clădiri pentru mentenanţă şi a unui centru regional de management al traficului şi sistem ERTMS.