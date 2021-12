FRUSTRAREA unui SUPERSTAR NBA - Testul anticovid al lui LeBron fost fals pozitiv

Starul echipei Los Angeles Lakers, LeBron James, s-a declarat "confuz, frustrat şi supărat" de modul în care Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) a gestionat situaţia generată de testul său anticovid care a dat un rezultat fals pozitiv, scrie DPA, potrivit Agerpres.

În urma acestui rezultat, LeBron James a ratat meciul echipei sale contra celor de la Sacramento Kings câştigat cu 117-92. El a fost din nou pe teren vineri seara, în partida pierdută cu marea rivală Los Angeles Clippers (115-119), după ce s-a dovedit că nu este infectat cu coronavirus.

''Sunt destul de confuz, frustrat şi supărat pentru că nu am putut juca împotriva lui Kings. Am fost iniţial testat negativ, apoi mi s-a făcut un alt test care a ieşit pozitiv şi am fost izolat. Putea să mi se facă un al treilea, care ar fi fost elocvent. Dar nu, eu am fost imediat izolat şi nu am mai putut juca. Asta m-a deranjat foarte mult pentru că ştiu că atunci când ieşi pozitiv, urmează imediat un nou test pentru lămurirea situţiei'', a spus James.



"Eu ştiam că nu am covid, nu mă simţeam rău, nu aveam simptome, a fost o perioadă incomodă pentru mine", a adăugat el.

În vârstă de 36 ani, LeBron James a reuşit medii de 25,8 puncte, 6,8 assist-uri şi 5,2 recuperări de la debutul celui de-al 19-lea său sezon în NBA.



El a absentat însă la opt meciuri, din cauza unei accidentări la abdomen, două partide în urma unei leziuni la gleznă, şi un meci din cauza unei suspendări dictate de ligă.