FSB anunţă că a destructurat o reţea ucraineană teroristă în Crimeea anexată

Tot potrivit FSB, această reţea ucraineană viza să comită ”asasinate ale unor funcţionari de rang înalt” ruşi instalaţi de Moscova în Peninsula ucraineană Crimeea, anexată.

Guvernatorul instalat de către Moscova în Crimeea, Serghei Aksionov, a anunţat într-o postare pe Telegram că această reţea vrea să vizeze ”conducerea politică a Crimeei şi infrastructuri”. ”Nu există nicio îndoială că persoanele care au comandat aceste crime se află la Kiev”, a denunţat el. FSB precizează că grupul arestat se face vinovat de sabotarea unor linii ferate în februarie.

Acest anunţ intervine în contextul unei multiplicări, în ultimele zile, a unor atacuri şi acte de ”sabotaj” pe teritoriul rus, care alimentează temeri cu privire la stricarea sărbătorilor militare publice de 9 mai, esenţiale Kremlinului în toiul Războiului rus în Ucraina. Peninsula ucraineană Crimeea, anexată de Moscova în 2014, a fost în mai multe rânduri, de la începutul ofensivei ruse în Ucraina, ţinta unor atacuri cu drone aeriene şi navale. La jumătatea lui aprilie, autorităţile au anunţat anularea sărbătorilor de 9 Mai - data oficială a sfârşitului celui de-al Doilea Război Mondial în Rusia - în Crimeea, evocând ”probleme de securitate”.

The #FSB claims it had arrested “agents of the #Ukrainian military” in #Crimea who planned sabotage against the Gauleiters of the region.



The occupiers stated that the arrested people prepared the murders of high-ranking officials. pic.twitter.com/VaWCu5RuPA