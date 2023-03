Fulgy a izbucnit după ce a fost audiat la poliție: Bya Khalifa e o psihoză de femeie

Fiul Clejanilor, Fulgy, spune că toată viața lui a fost un băiat serios și muncitor și că între el și Bia Khalifa nu a avut loc niciun scandal. Vedeta de pe Only Fans și fiul lăutarilor din Clejani au avut o aventură, mai exact o relație intensă, care s-a destrămat însă furtunos. Acum câteva zile, Bia Khalifa l-a reclamat pe Fulgy la poliție, sub pretext că ar fi amenințat-o. La ieșirea de la audieri, Fulgy s-a apărat!

Fiul Clejanilor a spus că a fost un copil olimpic

"Până în clasa a douăsprezecea eram numai la olimpiadă, doar locul 1 la pian, la muzică clasică. (...)Domnii polițiști de la frontieră au spus bine ce-au zis de această vedetă și, ce putem să apreciem, că putem să vedem binele chiar și în rău. E o imaginație foarte bogată, dar nu funcționează așa în realitate, tot ce spunem, ce vrem sau orice înscenăm, orice chestie de genul ăsta doar pentru niște cifre, mi se pare ieftin. Dacă e să mai spun ceva despre relația asta a mea, nu pot să spun decât că îmi pare rău, am făcut o alegere greșită. Îmi pare rău că am cunoscut o asemenea speță de om. Nu vreau să o mai văd niciodată.

Eu nu am zis nimic că am ținut-o în casa mea atât de mult timp, nu mi-am cerut niciun ban, i-am plătit tot. Vreau să o opresc și să nu mai vorbesc despre fata asta. Nu am iubit-o, nu o să o iubesc și nici nu am să o urăsc, mi-e indiferent. Mi-e indiferentă, din câte femei există. Asta e Bia Khalifa, puteți să o vedeți pe toate posturile, o psihoză de femeie", a spus Fulgy, citat de Spy News.ro.