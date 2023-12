Fundașul român Radu Drăgușin a marcat împotriva lui Inter, în campionatul Italei (VIDEO)

Meciul de la Genova a fost oprit pentru aproape zece minute după ce în minutul 13, din cauza fumigenelor, peste arena Luigi Ferraris s-a aşternut un fum gros, care punea în pericol funcţionarea corectă a sistemului VAR. După reluarea jocului, Genoa a avut o ocazie importantă, însă scorul a fost deschis de oaspeţi, prin Arnautovic, în minutul 42. Arbitrul a prelungit prima repriză cu nouă minute şi gazdele au profitat. Radu Drăguşin a înscris cu o lovitură de cap la un corner executat de Gudmundsson şi a adus egalarea pe tabelă. Inter a presat în repriza secundă, căutând golul victoriei, dar gazdele s-au apărat exact şi scorul final a fost 1-1. Inter este lider în Serie A, cu 45 de puncte, iar Genoa se află pe locul 12, cu 20 de puncte.

Radu Drăguşin a fost integralist la Genoa şi a încasat un cartonaş galben. George Puşcaş a rămas pe banca rezervelor.

Într-un alt meci al etapei, Lazio s-a impus cu 3-1 în faţa lui Frosinone. După o repriză albă, Soule a deschis scorul din penalti, pentru oaspeţi, în minutul 58. Lazio a întors rezultatul în numai două minute. Castellanos a egalat în minutul 70 şi Isaksen a adus gazdele în avantaj în minutul 72. Scorul final a fost stabilit de Patric, în minutul 84 şi s-a încheiat 3-1 pentru Lazio, care e pe locul 8, cu 27 de puncte.

DRAGUSIN GOAL!



Best player in the League in terms of heading abilities.



Huge goal to tie the game, so far he’s been impressive once again.



