Funeriu intră fără milă: 'Am fix zero empatie pentru cei cu salarii tăiate'

Daniel Funeriu, fost ministru al Educaţiei în Guvernul Boc, în prezent pe un post diplomatic al UE la Chişinău, stârneşte o nouă controversă printr-o intervenţie pe Facebook. Acesta afirmă că nu are empatie faţă de cei cărora li s-au diminuat salariile în urma "revoluţiei fiscale" şi oferă ca exemplu recalcularea salariilor din Educaţie în 2011.

"Gradul meu de empatie cu cei care pierd la salariu, la privat sau la stat, în România este fix zero. Asta au votat, asta au. Am recalculat salariile la 300.000 de oameni în 2011. Am avut zero scăderi. Deci dacă eşti meseriaş se poate. Sunt responsabili pentru asta în egală măsură cei care au votat PSD (dar ei au o scuză: au crezut sincer minciunile anteniste şi moaca doctă, cu ochelari, păr alb, voce calmă a lui Dargnea, iar (non)estetismul dentar al acestuia chiar nu contează în zona lor electorală, ba aş zice că e chiar un atu) şi cei care au avut nasul prea fin pentru a lupta împotriva USL, şi cei care filosofau la o țigară "toți la fel", şi tefeliştii care pariau pe cai politici morți, şi city-breicherii care nu au votat şi, pe scrt, noi toți... pe scurt, karma strikes back. Iar PNLUSR nu sunt nici măcar capabili să capitalizeze electoral...", scrie Daniel Funeriu pe Facebook.

