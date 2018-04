Funeriu pune la zid firmele care au sponsorizat premierea Oliviei Steer. Schimb de replici cu Jean Valvis

Cunoscut pentru opiniile sale radicale pro-vaccin, fostul ministru Daniel Funeriu reintră în războiul pe această temă. Mai multe firme, printre care AQUA Carpatica și clinici medicale, au sponsorizat evenimentul în care a fost premiară Olivia Steer, cunoscută activită anti-vaccin, dar ulterior și-au cerut scuze. Acuzându-le de PR ieftin, Funeriu le spune că singurul mod de a se spăla de păcate este să sponsorizeze cu sume de 100 de ori mai mari o campanie pro-vaccinare.

"Cred că toate firmele implicate în scandalul sponsorizărilor criminalilor anti-vaccin pot să se spele de păcate dacă finanțează cu o sumă de bani de 100 ori mai mare o campanie pro-vaccin. Este vorba despre Ocean Fish, Agriro, Hofigal Oficial, AQUA Carpatica, EuroIns, BioOrtoclinic, Clinica Trident, Medicover Romania. Dacă nu o fac înseamnă că scuzele lor sunt doar de formă. Iar în cazul instituțiilor de stat implicate se impune demisia șefilor acelor instituții", a scris Funeriu pe Facebook.

Vezi şi: Olivia Steer iese la atac: 'Aqua Carpatica are nitrații în concentrații mai mari decât cele declarate'

Mesajul lui Funeriu nu a rămas fără ecou. Jean Valvis, patronul companiei care produce AQUA Carpatica, îi reproşează fostului ministru tonul dur al reproşurilor.

"Sunteti cam dur cu colaboratori nostri. Sunt persoane si responsabile si sensibile si respectuose pentru a va transmite un raspuns meritat la aceasi tone of voice al dvs!! Realitatea este total diferita : Un brand se regaseste la mijloc unui conflict de societate pe un subiect de "politici de sanatate" ! Majoritatea de reprosuri vin din "tabara" nevaccinarilor ...sa avem critici si din partea dvs (dupa ce am facut-o pe Dna Seer sa ne iubeasca atat) este cam exagerat (...) Corporatistii , cum spuneti, nu au curajul sa puna Brandul in mijlocul unui conflict social. Noi l-am facut... Sagetile dvs indreptati-le spre alta directia svp....", este mesajul lui Valvis pentru Funeriu, făcut public de acesta din urmă.

În replică, Daniel Funeriu îi oferă lui Valvis soluţii prin care să-şi spele imaginea. "Stimate domnule Valvis, în îndelungata viaţă a unei firme este nevoie de o singură greşeală pentru a distruge zeci de ani de muncă bună. Pentru că o mare firmă are şi o încărcătură simbolică, numită încredere, nu doar una materială, comercială. Este la fel cu persoanele publice: e suficientă o greşeală pentru a distruge munca bună de ani de zile. Vă dau dreptate: sunt extrem de dur, dar nu injust, cu colaboratorii dumneavoastră. Pentru că tema atinsă nu este periferică, ci este una de viaţă şi de moarte. Pur şi simplu în România mor copii pentru că nu sunt vaccinaţi. Iar când este vorba de viaţă şi de moarte nu este loc de nuanţe. Firma dumneavoastră, indiferent de ceea ce face în alte domenii, în această situaţie a greşit într-un mod pe care eu îl consider nepermis. Comunicatul de presă este evident un comunicat pe care eu îl percep ca damage control. E treaba dumneavoastră ce strategie alegeţi dar sugestia mea este ca, având în vedere importanţa subiectului, să faceţi ceva mai mult pentru a fi credibili. Eu unul consider insultantă sugestia dumneavoastră potrivit căreia încercaţi să păstraţi echidistanţă între doamna premiată şi mine. Trecând însă peste aceste lucruri, periferice până la urmă comparativ cu adevărata miză, anume moartea unor copii, v-am dat şi o soluţie pentru ieşirea din dificila situaţie în care vă aflaţi: anunţaţi sponsorizarea unei campanii pro vaccin dotată cu o sumă de bani de 100 de ori mai mare decât banii alocaţi sponsorizării acţiunii de premiere incriminate. Puteţi, de exemplu, colabora cu universităţile de medicină din România pe această temă. Din postura din care mă aflu vă asigur că atâta timp cât acest lucru nu se va întâmpla nu voi ezita niciodată să reamintesc publicului din România participarea firmei dumneavoastră (precum şi a celorlalte firme) în acest eveniment. Vă doresc gândul cel bun", transmite Funeriu.

Vezi și: Greşeala pe care mulţi o comit: De ce nu trebuie să dormi NICIODATĂ pe canapea .