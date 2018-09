Funeriu, reacție după declarațiile lui Iohannis: 'Domnule președinte, mă simt jignit de discursul dumneavostră'. Ce îi solicită fostul ministru al Educației

Fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, a reacționat luni după ce Klaus Iohannis a declarat, la deschiderea anului școlar, că în ultimii ani reformele din educație au stat mai degrabă sub deviza „un pas înainte şi doi înapoi", spunând că avem şi o meteahnă, „reformita”. Funeriu se declară jignit de discursul președintelui, spunând că în ultimii ani a existat o modernizare de mare calitate, făcând trimitere la perioada 2009-2012. „Modernizarea aceea, fără precedent a fost masacrată de PSD din 2012 încoace”, susține Funeriu, care îi solicită președintelui să facă această distincție și să nu pună semnul egal între el și „mafiile pesediste”.

„Domnule preşedinte Iohannis: mă simt jignit de discursul dumneavoastră prin care bagați toate schimbările din educație sub umbrela bolii pe care o numiți "reformită". Domnule preşedinte, realitatea e alta şi dacă în patru ani nimeni nu v-a spus-o, o spun eu acum, cu tot respectul: a existat o modernizare de mare calitate, cu efecte măsurabile (de exemplu singura creştere spectaculoasă la rezultatele PISA a fost observată fix atunci). Acea modernizare (2009-2012) a fost proiectată prin Raportul Comisiei Prezidențiale (făcut sub conducerea lui Mircea Miclea într-un an!) şi realizată prin Legea educației nr. 1/2011 derivată din raport, dată în mandatul meu. Modernizarea aceea, fără precedent, a fost masacrată de PSD din 2012 încoace. Aşadar, domnule preşedinte, vă invit cu tot respectul să faceți această distincție, altminteri voi considera că dumneavoastră puneți semnul egal între mine şi mafiile pesediste. Nu e corect şi, în general, nu e bine să vă ostilizați oamenii deştepți care vă sprijină. PS: să fie clar şi să nu greşim ținta: Iohannis e partea bună a lucrurilor. Mafioți sunt pesediştii. Dar dacă dl preşedinte vrea să-i învingă, mai bine să se înconjoare de tipi buni şi tari, nu de loaze. Sau măcar să nu îi deranjeze.”, scrie Funeriu pe Facebook.

Contactat telefonic de ȘTIRIPESURSE.RO, fostul ministru al Educației Mircea Miclea a afimat că ceea ce susține Daniel Funeriu este „corect”.

„Este corect ceea ce spune Daniel Funeriu”, a spus Mircea Miclea, întrebat cum comentează reacția lui Funeriu la discursul președintelui Iohannis.

Ieri, într-un articol publicat pe g4media, Daniel Funeriu critica tăcerea lui Klaus Iohannis cu privire la proiectul „România Educată”.

„Tăcerea domnului Iohannis este, însă, dureroasă. Proiectul său de căpătâi în campania din 2014, România Educată, nu poate exista în afara distrugerii centrilor toxici din universităţi pe care îi descriu mai jos. Indiferent de ceea ce ne va prezenta domnul preşedinte sub titlul „România Educată” demersul va fi lovit de nulitate dacă cei zece centri, expuşi mai jos, nu sunt trataţi chirurgical. Pentru că ei se multiplică, se extind şi în curând vor cuprinde toate cotloanele societăţii. Deja au distrus sistemele axiologice pe baza cărora, de bine de rău, s-a construit România timp de 100 de ani. Nu îndrăznesc, aşadar, să mă gândesc cum ar atăta „România Educată” fără ca aceste tumori să fie extirpate, măcar la nivel de voinţă, dacă nu de putinţă.”, scrie Funeriu.