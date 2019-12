FURIA vicepremierului - Ţara are nevoie urgent de buget, nu de şicane sterile/ România nu mai trebuie aruncată iarăşi în blocaj

Vicepremierul Raluca Turcan a afirmat, luni, că ţara are nevoie urgent de buget, ”nu de şicane sterile”. ”România nu mai trebuie aruncată iarăşi în blocaj, prin întârzierea bugetului, aşa cum s-a întâmplat sub guvernarea PSD”, afirmă Turcan., potrivit NEWS.ro.

”Ţara are nevoie urgent de buget, nu de şicane sterile. Ne punem mandatul pe masă ca să adoptăm bugetul în timp util. Ne angajăm răspunderea pe legea bugetului de stat şi pe legea bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2020. Este singura procedură democratică, perfect constituţională, pentru a da verde bugetului în timpul extrem de scurt care ne-a mai rămas până la începutul anului viitor. Procedura angajării răspunderii permite grupurilor parlamentare să formuleze amendamente şi am ţinut cont de ele. Am acceptat în şedinţa de guvern bună parte din amendamentele venite inclusiv din partea Opoziţiei. Suntem deschişi propunerilor care îmbunătăţesc proiectul, dar nu acceptăm niciun joc politicianist prin care intenţionat se trage de timp. România nu mai trebuie aruncată iarăşi în blocaj, prin întârzierea bugetului, aşa cum s-a întâmplat sub guvernarea PSD”, a scris, luni, pe Facebook, Raluca Turcan.

Aceasta afirmă să ”sunt multe urgenţe care trebuie rezolvate, aşa că am croit bugetul pe 2020 ţinând cont de necesităţi stringente, dar şi de domenii prioritare”.

Citeşte şi: LOVITURĂ de BAROS pentru foşti oficiali de top dată de CNATDCU - Titluri de doctori restrase pentru fost şef şecţie ICCJ şi fost şef la crimă organizată

Turcan afirmă că Educaţia va primi mai mulţi bani faţă de 2019, atât prin creşterea alocărilor către autorităţile locale, cât şi prin creşterea sumelor atrase de la Uniunea Europeană.

”Concret, autorităţile locale vor primi cu aproape 4,5 miliarde lei mai mult faţă de anul în curs. Sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul local cresc cu 2,76 miliarde lei. Sumele atrase de la Uniunea Europeană în anul 2020 vor fi mai mari decât cele din ultimii ani, respectiv, 554 milioane euro prin POR, 464 milioane euro prin POCU şi 540 milioane euro prin componenta POC pe cercetare. În total, vom avea 1,558 miliarde de euro la dispoziţie din fonduri europene, adică 0,66% din PIB. Banii vor merge pentru investiţii în şcoli, acordarea de burse elevilor, decontări pentru transportul elevilor şi profesorilor care fac naveta, proiecte de formare profesională, concursuri şcolare şi activităţi extraşcolare”, a mai scris Turcan.

De asemenea, vicepremierul afirmă că şi bugetul alocat Sănătăţii este mai mare faţă de 2019 şi cuprinde atât cele 11,4 miliarde lei acordate Ministerului Sănătăţii, cât şi cele 41 miliarde lei acordate Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

”Dacă adăugăm şi subvenţiile, vedem că bugetul total al Sănătăţii este cu 2,4 miliarde de lei mai mare faţă de bugetul alocat în 2019 de guvernul PSD. Cât priveşte fondurile europene, anul viitor vom avea la dispoziţie peste 100 milioane de euro pentru programul de screening pentru cancer şi hepatită, de care ar urma să beneficieze peste un milion de persoane din mai multe zone ale ţării. Împărţim banii ţării judicios şi mizăm pe înţelepciunea parlamentarilor ca să avem buget la început de an”, a mai scris Turcan.

Guvernul şi-a angajat răspunderea, luni, în faţa Parlamentului , pe Legea bugetulu de stat, Legea bugetulu asigurărilor sociale şi pe legea prin care se modifică OUG 114/ 2018.