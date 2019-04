Furnizorii de internet reclamă că Primăria sectorului 4 demontează rețelele aeriene de pe unele străzi

În ultimele zile un număr de operatori de telecomunicații s-au confruntat cu disfuncționalități semnificative în propriile rețelele din cauza faptului că primăria sectorului 4 București a inițiat o operațiune de îndepărtare a rețelelor aeriene pe anumite străzi potrivit mediafax.

Un cominicat al Asociației Naționale a Internet Service Providerilor din România precizează că primele întreruperi ale serviciilor de comunicații (inclusiv voce, Internet, TV) au fost cauzate în noaptea de 19/20 aprilie 2019, iar procesul s-a repetat în noaptea 22-23.04.

ANISP spune că susține dezvoltarea rețelelor subterane (în zonele urbane), dar atrage atenția asupra consecințelor intervențiilor nechibzuite asupra rețelelor aeriene.

„Subliniem încă o dată faptul că autoritățile locale trebuie să acorde un interval de timp suficient de mare pentru realizarea efectivă a migrării rețelelor aeriene în subteran, întrucât: tăierile haotice de cabluri pot duce la întreruperi în serviciile Internet către utilizatorii rezidențiali dar și la întreruperi în legăturile care deservesc stațiile de bază de telefonie mobilă (inclusiv accesul la serviciul de urgență 112), întreruperi ale altor servicii importante ale societății informaționale (ex: bancomate, POS-uri, monitorizare echipamente, fluidizare trafic etc) sau la izolarea unor instituții (școli, spitale etc); operatorii telecom sunt adesea nevoiți să lucreze pe mai multe fronturi; de regulă, resursele umane nu sunt suficiente pentru a efectua lucrări masive în timpi scurți; este necesar un interval de timp și pentru aprovizionarea cu materia primă (cablurile de fibră optică în sine); impactul negativ al tăierilor pripite nu se traduce doar în întreruperi de servicii pentru anumiți utilizatori, ci și în periclitarea unor locuri de muncă și a unor venituri bugetare.

Apelăm la primăria sectorului 4 să nu continue lucrările de demontare a rețelelor aeriene decât după ce se consultă cu operatorii de rețea afectați și după ce stabilește împreună cu aceștia calendarul dezafectărilor”, arată asociația.