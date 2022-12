Furtuna arctică care a lovit SUA a luat peste 30 de vieți; bilanțul morților ar putea crește: 'Nu este Crăciunul pe care ni-l doream'

Furtuna de iarnă însoţită de vânturi polare care mătură centrul şi estul Statelor Unite de mai multe zile a făcut peste 30 de morţi şi a lăsat fără electricitate zeci de mii de americani în ziua de Crăciun, informează AFP, conform AGERPRES.

Un număr de 32 de decese au fost confirmate în nouă state, 13 dintre victime înregistrându-se în comitatul Erie, din statul New York, unde se află oraşul Buffalo. Aici, stratul acumulat de ninsoare atinge pe alocuri trei metri în înălţime.Unele dintre victime au fost găsite în autovehicule, în timp ce altele, pe stradă, în mijlocul zăpezii.Începând de miercuri seară, Statele Unite au fost lovite de o furtună de o intensitate rară, care a adus vânturi polare ce au provocat căderi masive de zăpadă, în special în regiunea Marilor Lacuri.''Nu este Crăciunul pe care ni-l doream'', a spus Mark Poloncarz, un oficial din comitatul Erie, care crede că alte decese s-ar putea înregistra în comitatul său.''Sunt persoane blocate în autovehicule de mai bine de două zile, iar altele în locuinţe unde temperaturile sunt foarte scăzute'', a avertizat el.Deşi o interdicţie de deplasare a fost instituită în această regiune vineri, sute de persoane au rămas cu toate acestea blocate în vehiculele personale.Echipele de salvatori au mers duminică de la maşină la maşină pentru a vedea ''dacă găsesc cadavre'', a declarat Mark Poloncarz pentru CNN.''O criză majoră''''Este o criză majoră'', a recunoscut guvernatorul statului New York, Kathy Hochul, originar din Buffalo, care a mobilizat Garda naţională.''Am văzut toate furtunile hibernale din ultimii 60 de ani'', a spus ea. ''Aceasta este cea mai gravă''.Electricitatea va fi complet restabilită la Buffalo luni, a spus Poloncarz, recomandând locuitorilor să nu-şi părăsească locuinţele, întrucât drumurile sunt impracticabile. Aeroportul internaţional din oraş va rămâne închis până marţi.O cantitate de zăpadă cuprinsă între 30 şi 60 de centimetri este aşteptată în timpul nopţii, potrivit celui mai recent buletin al Serviciului meteorologic american (NWS).''O mare parte din estul Statelor Unite se va confrunta cu frig intens până luni, iar gerul va începe să devină mai moderat de marţi'', a anunţat NWS în cel mai recent buletin.''Vânturile sunt atât de intense'', încât zăpada se deformează asemenea ''dunelor de nisip'', este ''o nebunie'', a afirmat Ali Lawson, de 34 de ani, care locuieşte la Buffalo de opt ani.Peste 48.000 de locuinţe erau în continuare private de electricitate duminică pe coasta de est, unde intemperiile au lăsat iniţial fără electricitate circa 150.000 de locuinţe, potrivit Poweroutage.us.Risc de hipotermiePeste 3.000 de zboruri au fost anulate duminică, în plus faţă de cele circa 3.500 de anulate sâmbătă şi altele 6000, vineri, potrivit site-ului de monitorizarea zborurilor Flightaware.com.În oraşe precum Denver sau Chicago au fost deschide adăposturi pentru primirea persoanelor care au nevoie să se încălzească şi să le protejeze de riscuri de hipotermie.În El Paso, Texas, migranţi veniţi din Mexic s-au adăpostit pentru a se încălzi în biserici, şcoli şi centre civice, a explicat Rosa Falcon, învăţătoare şi voluntar.Unii au ales să rămână în exterior şi să înfrunte temperaturile glaciale întrucât le era teamă să nu atragă atenţia autorităţilor pentru imigrare, a adăugat ea.Furtuna a afectat de asemenea Canada, unde un accident de autobuz pe un drum îngheţat a făcut cel puţin patru morţi şi mai multe zeci de răniţi în Columbia Britanică, potrivit autorităţilor.Peste 150.000 de persoane sunt totodată private de electricitate, în special în Ontario şi Québec.Toate cursele feroviare de la Toronto la Ottawa şi Montréal au fost de asemenea suspendate în ziua de Crăciun după deraierea unui tren, potrivit serviciului de transport feroviar canadian.