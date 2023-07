Furtuni severe în nordul Italiei: 110 persoane, rănite (video)

Circa 110 persoane au fost rănite după ce nordul Italiei a fost lovit de furtuni severe în timpul nopţii, informează DPA, informează Agerpres.

Unele provincii din regiunea nord-estică Veneto au fost în mod special afectate, a spus preşedintele regiunii, Luca Zaia, joi dimineaţă.

Vânturi puternice, furtuni şi ploi torenţiale au fost raportate în regiune, iar grindină de mărimea unei mingi de tenis a provocat pagube severe în anumite regiuni.

În total, 110 persoane au fost rănite de grindină, cioburi de sticlă şi obiecte doborâte de furtună. O persoană a fost grav rănită după ce a căzut de pe un acoperiş.

Provinciile Veneţia, Padova, Vicenza şi Treviso au fost cel mai grav afectate.

Potrivit departamentului de pompieri, echipele de intervenţie au fost chemate de aproape 200 de ori începând de miercuri seară. Au îndepărtat arborii doborâţi pe carosabil şi au securizat acoperişurile.

Potrivit lui Zaia, departamentul de pompieri şi apărarea civilă a primit circa 350 de apeluri de urgenţă.

Furtuna a provocat de asemenea pagube în Trentino, mai ales în zonele forestiere.

Regiuni din nordul Italiei au fost lovite de furtuni începând de marţi.

