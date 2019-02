Fuziune PSD - Pro România? Un fost ministru PSD le ia apărarea celor plecaţi alături de Ponta: 'E un nonsens să spui că răspund la un ordin pe unitate'

Social-democraţii care au plecat de la PSD la Pro România nu ar trebui acuzaţi că au făcut acest lucru la ordin, afirmă Victor Negrescu, fost ministru al Afacerilor Europene până în noiembrie 2018. Acesta pledează pentru schimbare de strategie în PSD şi reclădire a identităţii ideologice de stânga, exprimându-şi speranţa că PSD, Pro România şi Demos, trei partide declarate de stânga să se reunească într-o singură "familie social-democrată".

"Sunt îngrijorat de toate aceste plecări. Partidul Social Democrat este cel mai mare partid din România dar trebuie să își mențină toate resursele umane pentru a continua să performeze la capacitatea sa maximă. Mi se pare de asemenea un nonsens să spui de foști colegi cu care am lucrat peste 20 de ani că răspund la un ordin pe unitate. Înseamnă că cineva știa de ei și tot i-a pus pe funcții și folosit în diferite maniere. Eu însă nu cred că putem fi așa de cinici.

Consider însă că putem discuta despre aceste lucruri în partid și cred că trebuie să gândim o nouă strategie pentru Partidul Social Democrat dacă nu vrem o erodare și mai accentuată. O tot spun de mai mulți ani trebuie să ne reclădim identitatea ideologică, de stânga, prin politici progresiste și sociale coerente dar și prin promovarea pe bază de competență folosind un plan transparent de carieră politică. Trebuie să recunoaștem ce nu merge bine și să lucrăm constructiv împreună. Sper să mai existe capacitatea de a trece peste mizele personale.

Duminică, Comitetul Executiv Național sper să dea un semnal privind dorința de a ține partidul unit. Am văzut din păcate că în ultimele săptămâni a apărut moda cu poze pe grupulețe. Așa că postez și eu un scurt filmuleț. Noi în PES activists Romania suntem 10.000. Dar am vrea să facem o singură poză în care să fie toți oamenii de centru-stânga din România, într-o singură familie social democrată, nu divizată între PSD, PRO și DEMOS, și mai ales să fim membri ai Party of European Socialists. Oare de ce nu se poate?", scrie Negrescu pe Facebook.

