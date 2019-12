Gabriel Jesus - Îmi venea să mă împuşc, să-mi trag un glonţ în cap

Atacantul brazilian al echipei Manchester City, Gabriel Jesus, spune că a trecut printr-o perioadă mai puţin plăcută a carierei sale la gruparea engleză, nereuşind să înscrie în zece partide pe care le-a disputat anul acesta din octombrie până în noiembrie, potrivit Agerpres.

''Am pus multă presiune pe mine, doream să înscriu cât mai repede şi nu reuşeam, asta nu mi-a făcut bine. Cu siguranţă, luna trecută nu a fost una bună pentru mine, am trecut prin momente dificile, nu eram deloc fericit. Am jucat nouă sau zece partide şi am ratat toate ocaziile pe care le-am avut. Eram foarte nemulţumit de mine, îmi venea să mă împuşc, să-mi trag un glonţ în cap'', a spus Gabriel Jesus, care a marcat trei din cele patru goluri ale ''cetăţenilor'' în victoria cu 4-1 de miercuri în faţa celor de la Dinamo Zagreb, din Liga Campionilor.Dacă în competiţia europeană Manchester City a câştigat detaşat grupa din care făcea parte şi s-a calificat în faza următoare, în Premier League echipa se află pe locul 3 după 16 etape, cu 32 de puncte, la 14 puncte în urma liderului Liverpool.Duminică, în etapa a 17-a, City, campioana en titre a Angliei, va juca un adevărat derby, la Londra, cu Arsenal.