Gabriel Liiceanu, surpriză uriașă pentru șefa DNA: Kovesi va ajunge subiect de carte! Dezvăluirea înainte de decizia CCR

Editura Humanitas, condusă de celebrul filosof Gabriel Liiceanu, unul dintre intelectualii care o sprijină public pe şefa DNA, pregăteşte o carte 'omagiu' pentru Kovesi şi activitatea Direcţiei din ultimii ani. Dezvăluirea e făcută chiar de autoarea cărții, Ioana Burtea, în finalul unui mega-articol dedicat Laurei Kovesi pe siteul decatorevista.ro.

Lucrarea ar urma să apară în 2019, când şefa DNA îşi va încheia mandatul. Autoarea precizează că tema principală a lucrării este "care va fi moștenirea Laurei Codruța Kovesi în lupta anticorupție și ce urmează pentru DNA după ce își încheie mandatul în 2019?".

”În afară de interviurile mele, în documentare am mai folosit rapoartele de activitate ale DNA, precum și rapoartele MCV ale Comisiei Europene, studii Eurobarometru, materiale din presa străină despre DNA și Kövesi, cam toate interviurile de arhivă cu șefa DNA din presa autohtonă, plus sute de articole despre ea. Mi-am petrecut alarmant de mult timp pe grupuri de Facebook și pe conversații Reddit pro și anti-DNA, colectând meme-uri, gif-uri și indignări. Am urmărit înregistrări video ale discursurilor lui Kövesi și am fost pe teren la cât mai multe evenimente din ultimele șase luni implicând activitatea DNA sau a șefei sale.(...)

Am fost și la Mediaș, locul în care a copilărit Kövesi, unde am încercat să găsesc oameni care au cunoscut-o sau care i-au cunoscut familia. Nu am căutat scandaluri îngropate din tinerețe și nu am vrut să încalc dreptul la viață privată al familiei sale, motiv pentru care nici nu i-am contactat. Am vrut să înțeleg mai bine ce fel de start în viață și ce fel de personalitate au dus la persoana pe care o știm astăzi, cei mai mulți dintre noi doar de la televizor”, menţionează Ioana Burtea.

Anunţul vine pe fondul unor nenumărate scandaluri în care este implicată Laura Codruţa Kovesi şi DNA.